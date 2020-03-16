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Koronavirüs İETT ve metro seferlerini vurdu

Koronavirüs salgını yüzünden hizmet sektörü, ulaşım ve taşımacılıkta kayıplar ağırlaşıyor. İstanbul'da İETT ve metronun yolcu taşıma oranı yüzde 48 azaldı.

16 Mart 2020 Pazartesi 18:03
Koronavirüs İETT ve metro seferlerini vurdu


Koronavirüs İETT ve metro seferlerini vurdu


Covid-19 virüsü büyük şehirlerde çok sayıda sektörde krize neden oldu. Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu ulaşımın kaybı yüzde 50'ye yaklaştı.
Türkiye genelinde dünyayı sarsan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin ardından dün İstanbul'da toplu ulaşımın yüzde 48 azaldığı açıklandı.

Avrupa'nın ardından Türkiye'de de hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt genelinde ciddi önlemler alınıyor. Okulların tatil edilmesinin ardından dün Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'da toplu ulaşımla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

DÜŞÜŞ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazar gününe özel, toplu taşıma kullanım verileri incelendiğinde salgın hastalık riski sebebiyle İstanbul’da toplu ulaşım kullanım oranında yüzde 48’lik düşüş olduğu belirtildi. Ongun mesajında, "Bir düşüşün söz konusu olduğu tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızla veri paylaşımımız devam edecektir" dedi.

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İETTİBBKoronaCorona
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