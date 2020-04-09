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Koronavirüs İstanbul'da trafiği durdurmaya yetmedi

Sağlık Bakanlığı ısrarla vatandaşlardan evde kalmasını istiyor. Okullar ve çok sayıda iş yeri kapalı olmasına rağmen, İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor.

09 Nisan 2020 Perşembe 16:42
Koronavirüs İstanbul'da trafiği durdurmaya yetmedi

Koronavirüs İstanbul'da trafiği durdurmaya yetmedi


Tüm dünyayı etkisi altına alan, son verilere göre 90 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle dünyanın en büyük şehirleri hayalet kente dönerken, İstanbul'da yoğunluk devam ediyor.  Covid-19 tedbirleri ve okulların kapatılması, İstanbul ulaşımında önemli değişikliklere yol açtı. İstanbul trafiğinin zirve saati değişti; sabah 08.00-09.00 Aralığından 17.00-18.00 aralığına geçti.İki yaka arasındaki geçişler yüzde 52,8 azalırken, en fazla geçiş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleşti. Korona vakalarının yüzde 60’ının görüldüğü İstanbul’da, tüm uyarılara rağmen, ana arterlerdeki araç geçişinin yeteri kadar azalmadığı ortaya çıktı. Ana arterlerdeki araç sayısı yüzde 35,8 düşerken, araçların günlük ortalama hızı saatte 10 kilometre arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi, Mart ayında, İstanbul ulaşımını ayrıntılı bir şekilde ele aldı. Türkiye’de ilk Covit 19 vakasının tespit edildiği 11 Mart tarihi öncesi ve 23-27 Mart tarihleri arasındaki değerler karşılaştırılarak ‘Nisan 2020 İstanbul Ulaşım Bülteni’ hazırlandı.

İstanbul’un zirve saati 17.00-18.00 oldu

İstanbul trafiğinin zirve saati değişti. Hafta içi araç sayımlarının ortalamasına göre, zirve saat sabah 08.00-09.00 iken, 11 Mart’tan sonra 17.00-18.00 aralığı zirve saat olarak kaydedildi.

İki yaka arasında araç geçişi yüzde 52,8 azaldı.

Daha önce iki yaka arasında hafta içi ortalama 406 bin 754 araç geçerken, 23-27 Mart arasında yüzde 45,6 azalarak 221 bin 236’a düştü. 27 Mart günü ise bu oran, yüzde 52,8 azalarak 191 bin 796 oldu.

En fazla geçiş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden

Mart ayında yaka geçişi yapanların yüzde 45,2’si 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü, yüzde 37,9’u Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü, yüzde 8,9’u Yavuz Sultan Selim Köprüsünü, yüzde 8’i ise Avrasya Tünelini tercih etti.

Ana güzergâhlardaki araç sayılarında yüzde 35,8 düşüş oldu

Korona vakalarının yüzde 60’ının görüldüğü İstanbul’da, ana arterlerdeki araç geçişleri ancak üçte bir oranında azaldı. İstanbul’da ana arterlerdeki sensörler zerinde yapılan sayımlara göre, güzergâh başına ortalama araç sayısı yüzde 35,8 düştü. 02-06 Mart tarihleri arasında saatlik ortalama geçiş yapan araç sayısı 2 bin 372 iken, 23-27 Mart tarihleri arasında yüzde 35,8 azalarak saatlik ortalama bin 522 adet oldu.

Araçların ortalama hızı arttı

Etütlerin yapıldığı 3 bin 110 kilometre uzunluğundaki ana karayolu şebekesinde, sabah, öğle ve akşam zirve saatlerinde araçların ortalama hızlarında artış oldu.23-27 Mart tarihleri arasında, sabah zirve saatinde yüzde 20, öğle zirve saatinde yüzde 11 ve akşam zirve saatinde ise yüzde 26 oranında artış gözlendi. Hafta içi günlük artış hızı ise ortalama olarak 10 kilometre/saat olarak gerçekleşti..

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, BELBİM ve İBB Ulaşım Yönetim Merkezi verileri kullanılarak hazırlanan Bülten’de, hız ve süre etütleri, ana güzergâhlarda bulunan sensörlerden yararlanılarak yapıldı.

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