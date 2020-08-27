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Koronavirüs kabusunda can kaybı sayısı yeniden artışa geçti

Yetkililer, bilim insanları, siyasiler, kanaat önderleri aylardır uyarmasına rağmen duyarsızlık, kural tanımamazlık can kaybı sayısını hızla artırıyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 20:24
Koronavirüs kabusunda can kaybı sayısı yeniden artışa geçti

Koronavirüs kabusunda can kaybı sayısı yeniden artışa geçti



Koronavirüsle mücadelede Türkiye başa mı dönüyor? Kimi bilim insanlarına göre covid-19 ile mücadelede Türkiye kontrolü elden kaçırdı. Aylar sonra ilk kez iyileşenlerin sayısı hastalık kapanların gerisinde kaldı. Ancak açıklanan rakamlara rağmen bazı illerden gelen çarpıcı bilgiler sosyal medyada geniş yankı buluyor. Koronavirüsle mücadelede 27 Ağustos rakamları az önce açıklandı. İşte son gelişmeler:

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınında bugüne ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 1491 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye'de son 24 saatte 1491 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 263 bin 998, can kaybı 6 bin 209 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 106 bin 111 test yapıldı, 1491 kişide COVID-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 26 hasta vefat etti, 995 kişi iyileşti. COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 240 bin 792'ye çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 727 bin 860, vaka sayısı 263 bin 998, vefat sayısı 6 bin 209 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 862, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu.

"Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz"

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde iyileşen hasta sayımız, yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak."

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Son Güncelleme: 27.08.2020 21:52
Anahtar Kelimeler:
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