Koronavirüs kayıpları hızla artıyor | 220 vatandaşımız vefat etti





Son dakika Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi, 220 hasta ise hayatını kaybetti. Öte yandan Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısını ilk kez açıkladı. Bu arada toplam vaka sayısında Türkiye dünyada 8'nci ülke oldu.

Ağır hasta sayısı 5 bin 943 oldu, son 24 saatte 5 bin 232 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 452 bin 593'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim" dedi.

Sağlık Bakanlığı, 25 Kasım'dan bu yana günlük koronavirüs tablosunda semptom göstermeyen pozitif vakaları da açıklıyor.

TOPLAM VAKA SAYISI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısını 1 milyon 748 bin 567 olarak açıkladı. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu 1 saat arayla tekrar açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların verildiği grafiğin geriye dönük olarak güncellenmiş halini paylaştı.

​Yeni paylaşılan tabloya göre Türkiye'nin toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı.

Bakan Koca, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs verilerinin geriye yönelik olarak açıklanacağını duyurmuştu.