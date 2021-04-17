Koronavirüs raporu, 17 nisan tablosunda rakamlar korkutucu



Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin ilk sokağa çıkma gününde rakamlar iç açıcı değil. Uzmanlar Maske, Mesafe ve hijyen uyarılarını ısrarla sürdürürken 17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Bir günde 288 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Bir günde 62.606 yeni vaka tespit edildi, 288 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı 17 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

62 BİN 606 KİŞİNİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 606 kişinin testi pozitif çıktı, 288 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 240 oldu, 52 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 643 bin 734'e yükseldi.

DÜN 289 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Türkiye'de son 24 saatte 320 bin 78 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 289 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 205 oldu, 56 bin 510 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye yükseldi.