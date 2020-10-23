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Koronavirüs salgınında son durum | Pandemi hızla yayılıyor

Koronvirüs salgınının başladığı ilk günden bu yana Maske, Mesafe, Hijyen uyarısını tekrarlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son dönemlerde koronavirüs salgını artışına ilişkin yeni açıklamalarda bulunuyor.

23 Ekim 2020 Cuma 20:23
Koronavirüs salgınında son durum | Pandemi hızla yayılıyor

Koronavirüs salgınında son durum | Pandemi hızla yayılıyor



Covid-19 vakalarının yeniden tırmanışa geçtiği bugünlerde İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde durum giderek kötüleşiyor. Virüsün tüm dünyada yeni merkezinin Avrupa olduğuna işaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları misafirlik konusunda uyararak maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda yapılan uyarılara riayet etmesini istedi. 

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

SALGIN ANADOLU'DA 2. ZİRVESİNDE

Söyleyeceklerim salgının herhangi şeklinde tırmanışının bütün vatandaşları ilglendirecek niteliktedir. Bursa'da yaptığımız toplantının muhatabı 5 ve diğer illerimizdir. İstanbul buna dahildir. Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. İlk piki büyük illerde 14 Nisan'da ikinci zirveyi Eylül'de yaşamıştık.

Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. Durum bölgesel bir yayılımdan daha ciddidir. Son birkaç günde riskin boyutu arttı.

Bursa'da 1 ay öncesine göre günlük vaka sayısı 3 kat, Bilecik'te 2 kat arttı. Bursa salgın boyunca gördüğü en riskli dönemi yaşıyor. Son 1 haftadaki vakalar eylüle göre 3 kat arttı

Hastaların takibi yapılıyor ve ilaçlarını evlerine götürüyoruz.

Salgının bu döneminde asıl ciddi bir sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Her ortamda maske takalım

Bursa Devlet Hastanesi, eski adıyla Memleket Hastanesinin, pandemi sonrası renovasyonunu yaparak sağlık hizmet sunumuna devam etmesini sağlayacağız. Bu tesisler üzerinden hiçbir spekülasyona izin vermeyelim. Birçok şehir hastanemizin açıldığı illerde olduğu gibi, önceki tesislerimize sahip çıkarak hizmet sunmaya devam edeceğiz

GRİP AŞISI AÇIKLAMASI

1 yıl sonrasının aşısını şimdiden sipariş ediyoruz haliyle bu yılki aşıyı da geçen seneden sipariş verdik.
Özellikle bu dönemde grip aşısının herkese yapılması söz konusu olamaz. Siparişimiz geçen yıla göre bu yıl 2 kat artırdık. Her yıl 1 milyon 350 bin doz aşı alıyoruz. Sayı 2,4 milyona çıktı. 3 milyonu geçeceğiz. Özellikle riskli kişilere yapmamız gerekiyor. Bilim Kurulumuz bununla ilgili çalışma yaptı. 400 bin doz grip aşısı şuan eczanelerde. 

KORONAVİRÜS AŞISINDA SON DURUM

Kasım ayı sonunda denenen aşılarla bilgilendireleceğiz. Bağışıklık düzeyinin geliştiğine kanaat getirirsek aralık ayında aşıyı Türkiye'de uygulamayı düşünüyoruz. Gelecek hafta sonu inaktif olan aşının Faz 1 çalışmasını başlatmış olacağız. Mart ayında Faz-3'e geçmiş oluruz.

YÜZ YÜZE EĞİTİM 

Yüz yüze eğitimde kademeli geçiş planlandı. Belirgin artış olmazsa diğer kademeler de başlayacak

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TARTIŞMALARI

Sokağa çıkma yasağı getrmeyi düşünmüyoruz. Ama kalabalık arttıkça salgının da arttığını biliyoruz. Günde pik yapan saatler var. Buna göre mesai saatlerinin ona göre düzenlenmesi gerekir.

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KoronaKoronavirüs
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