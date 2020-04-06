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Koronavirüs son dakika | 1325 vatandaşımız iyileşti | 75 can kaybı

Türkiye koronavirüs mücadelesinde olumlu sonuçlar almaya başladı. Yapılan test sayısı arttıkça iyileşen vatandaşların sayısı da artıyor.

06 Nisan 2020 Pazartesi 21:10
Koronavirüs son dakika | 1325 vatandaşımız iyileşti | 75 can kaybı

Koronavirüs son dakika | 1325 vatandaşımız iyileşti | 75 can kaybı

Koranavirüse karşı verilen mücadelede Sağlık Bakanlığı günlük test sayısının 30 bine ulaşması hedefleniyor. Bugün 75 vatandaşımız covid-19 salgını nedeniyle can verdi.


Türkiye Covid-19 salgını ile mücadelede tarihi sınavlarından birini veriyor. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere çok sayıda üniversite ile bilim kuruluşunun el ele vererek sürdürdüğü mücadelede hedef can kayıplarını en aza indirerek virüsün yayılma hızını durdurmak. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Nisan tarihli koronavirüs sonuçlarını açıkladı. Koca salgının başladığı ilk günden bugüne kadar 202 bin 845 vatandaşa test yapıldığını, bu kişelerden 40 bin 217'sinde virüse rastlandığını açıkladı. 


Koca açıklamasında iyileşen hasta sayısındaki artışa dikkat çekerek artan test sayısanı göre iyileşenlerin sayısının da artacağını söymedi. Koca açıklamasında "Test sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" dedi.

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