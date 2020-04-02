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Koronavirüs son dakika | 79 can kaybı 415 vatandaşımız iyileşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs sebebiyle 79 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Koca açıklamasında 415 vatandaşın iyileştiğini duyurdu.

02 Nisan 2020 Perşembe 19:34
Koronavirüs son dakika | 79 can kaybı 415 vatandaşımız iyileşti

Koronavirüs son dakika | 79 can kaybı 415 vatandaşımız iyileşti


Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde kritik süreç devam ediyor. Covid-19 salgınında bugün 79 vatandaşımız can verdi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 356'ya ulaşırken, toplam vaka sayısı 18.135'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs sebebiyle 79 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 356'ya ulaşırken, toplam vaka sayısı 18.135'e yükseldi


TEST SAYISI DÜNE GÖRE 4 BİN ARTTI

Test sayımız düne göre 4.000’in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82’sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici.

Tabloya göre, toplam test sayısı 125 bin 556, toplam vaka sayısı 18 bin 135, toplam vefat sayısı 356, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 101, toplam entübe hasta sayısı 783, toplam iyileşen hasta sayısı 415 oldu.

Bugünkü test sayısı 18 bin 757, vaka sayısı 2 bin 456, vefat sayısı ise 79 olarak kayıtlara geçti.

COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Nasıl Bulaşır?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

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Son Güncelleme: 02.04.2020 20:02
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