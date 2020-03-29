Koronavirüs son dakika | Can kaybı sayımız 131 oldu

Koronavirüs ile mücadelede Sağlık Bakanlığı üniversite hastanelerinin de devreye girmesiyle yaptığı test sayısı hızla artırmayı başardı. Daha önce günde 2 - 3 bin test yapan hastaneler bu sayıyı günlük 10 binin üstüne çıkardı.

, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Koca, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 131'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 9217'ye ulaştığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Tabloya göre, toplam test sayısı 65 bin 446, toplam vaka sayısı 9 bin 217, toplam vefat sayısı 131, toplam yoğun bakım hasta sayısı 568, toplam entübe hasta sayısı 394, toplam iyileşen hasta sayısı 105 oldu.

Bugünkü test sayısı 9 bin 982, vaka sayısı 1815, vefat sayısı ise 23 olarak kayıtlara geçti.