Koronavirüs son dakika | Can kaybı sayısı 42 oldu



Dünyayı kuşatan koronvirüs ile küresel mücadele sürüyor. Son 24 saat içerisinde 7 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte yapılan 3 bin 952 test sırasında 343 yeni tanı tespit edildiğini duyurdu.

184 ülkede 18 bin 630 can alan koronavirüsle mücadele kıyasıya sürüyor.. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.

Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2020

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