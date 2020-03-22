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#Koronavirüs son dakika | Ölü sayısı 30'a yükseldi

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi devam ederken son 24 saat içerisinde can kaybı haberleri de geliyor. Sağlık Bakanlığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

22 Mart 2020 Pazar 22:00
#Koronavirüs son dakika | Ölü sayısı 30'a yükseldi

#Koronavirüs son dakika | Ölü sayısı 30'a yükseldi

Son 24 saatte Türkiye'de koronavirüs salgınında can verenlerin sayısı 9 olarak açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Sağlık bakanlığı verilerine göre son 24 saat içerisinde 289 kişide koronaviris enfeksiyonuna rastlandı 

Toplam enfekte olan vatandaş sayısı ise 1255'e ulaştı.

Türkiye'de bugün akşam saatlerine kadar 20 bin 346 koronavirüs testi uyguladı. Yapılan testlerin ardından bin 256 vatandaşta covid-19 virüsüne rastlandı 

Bakanlık henüz salgından iyileşen rakamların sayısını açıklamadı. 

Öte yandan koronavirüs salgınına karşı üniversite hastanelerine de test yapma yetkisi verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada ilk 11 gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 21 olarak duyrulmuştu.

Uzmanlar ilk iki haftanın oldukça kritik olduğunu, alınan önlemlere vatandaşların mutlaka uyması gerektiğine dikkat çekiyor.

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Son Güncelleme: 22.03.2020 22:13
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsCOVID19
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