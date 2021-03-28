Koronavirüs tablosu ağırlaşıyor | Milli Takıma Covid-19 şüphesi

Sağlık Bakanlığı 28 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı da 29 bin 58 oldu. Bu arada Türk Milli Futbol takımında 3 oyuncuda virüs şüphesi belirdi.



Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün toplam 220 bin 109 test yapıldı. Semptom gösteren bin 305 kişiyle birlikte toplam 29 bin 58 yeni vaka tespit edildi.

VEFAT SAYISI KORKUTUYOR

Tabloya göre son 24 saatte 153 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı 31 bin 76’a yükseldi.

DÜN 151 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

MİLLİ TAKIM'A KORONAVİRÜS GÖLGESİ

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle dün 151 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 281 yeni hastayla birlikte toplam 30 bin 21 vakanın tespit edildiğini ve 18 bin 892 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

Salı günü Letonya ile karşı karşıya gelecek olan Milli Takım'da 3 futbolcuda koronavirüs şüphesine rastlandığı ileri sürüldü.



30 Mart Salı günü İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve saat 21.54’te başlayacak Türkiye-Letonya maçının hemen öncesinde A Milli Takım’da 3 futbolcuda koronavirüs şüphesine rastlandığı ileri sürüldü.

Oyuncuların durumu ise yarın netlik kazanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün yaptığı açıklamada maça seyirci alınacağını duyurmuştu. Ancak alınacak seyirci, kapasitenin yüzde 15’i kadar olacak.