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Koronavirüs'tan can kaybı sayısı 216'ya çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinde 19 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı. Günlük can kaybı sayısı 216 oldu

19 Ağustos 2021 Perşembe 22:18
Koronavirüs'tan can kaybı sayısı 216'ya çıktı

Koronavirüs'tan can kaybı sayısı 216'ya çıktı


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanı Koca'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 320 kişi koronavirüse yakalanırken 216 kişi de hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanı Koca'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 320 kişi koronavirüse yakalanırken 216 kişi de hayatını kaybetti.

VAKA SAYILARININ 20 BİNİN ALTINDA KALMASI YETERLİ DEĞİL

Bakan Koca resmi Twitter hesabı üzerinden 19 Ağustos koronavirüs tablosunu paylaşarak, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart" ifadelerini kullandı.

RİSKLİ İLLER SAYISI ARTTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haritada bir ilin daha Mavi olduğunu açıkladı. Bu haberle birlikte düşük riskli iller sayısı 34'e yükseldi.

Sağlık Bakannı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden düşük riskli il sayısının Samsun'un da renginin Mavi olmasıtyla birlikte 34'e yükseldiğini açıkladı. 

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında "Samsun düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75’in üzerinde. Haritada bir şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 34’e yükseldi" ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ VE AKSARAY'DAN DA İYİ HABERLER

Bakan Koca, Kahramanmaraş ve Aksaray illerinde de 18 yaşın üzerindeki nüfusun en az 1 defa aşı olma oranının yüzde 65'in üzerine çıktığını ve risk haritasında Turuncu renkten Sarı renge geçiş yaptığını bildirdi. 

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCan Kaybı
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