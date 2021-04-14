Koronavirüs'te korkutan rakamlar | 60 bini geçti | Can kaybı 279

Son dakika koronavirüs, Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 14 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise yeni bir rekor kırıldı.



Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti.

Günlük vaka sayısında ise yeni bir rekor kırıldı.

DÜN 59 BİN 187 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle dün 273 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 723 yeni hastayla birlikte toplam 59 bin 187 vakanın tespit edildiğini ve 52 bin 104 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

TRAKYA REKOR KIRDI

İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı haritasında ilk sırada artık Kırklareli var. Trakya'nın sakin şehri, 100 bine oranlı vaka sayısında 882.13'e ulaştı ve İstanbul'un önünde 1. sıraya yerleşti. Peki 2 ayda görülen 17 kat artışın nedeni ne?



Ramazanın başlamasıyla beklenen kısıtlamalar "kısmi kapanma" şeklinde hayata geçirilirken açıklanan yeni haritada yükselişler de dikkat çekti.

İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı haritasında 100 bine oranlı vakalarda 882.13 ile ilk sıraya oturan il, Kırklareli oldu. 2020 verilerine göre 361 bin 737 nüfuslu Trakya ili 804.97 ile ikinci sırada yer alan İstanbul ve 797.34 ile üçüncü sırada yer alan Çanakkale'nin önünde birinci sıraya yerleşti.

Peki Türkiye'nin açık ara en yüksek nüfuslu ili olan İstanbul'un civarındaki şehirlerde görülen artış tesadüfi mi? Kırklareli bu noktaya nasıl geldi?

İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı haritasının ilk açıklandığı dönemde Doğu Karadeniz illeri daha sonra Orta Karadeniz illeri ve son dönemde ise Marmara Bölgesi illeri yüksek oranlarıyla dikkat çekmekte.



İLLERE GÖRE 100 BİNE ORANLI HAFTALIK VAKA SAYISI: KIRKLARELİ

????8-14 Şubat: 52.61

????20-26 Şubat: 96.44 (Aynı tarihte açıklanan risk haritasında Kırklareli "turuncu" kategorideydi.)

????6-12 Mart: 137.12

????3-9 Nisan: 882.13

Marmara Bölgesi'nin durumuna vurgu yapan Pehlivan, "Şöyle ki vakaların dağılımına baktığımız zaman Marmara Bölgesi'nin açık ara Türkiye'de salgının en yoğun yaşandığı bölge olduğunu görüyoruz" diye konuştu ve ekledi:

"Bu bölge kendi içinde dolaşımın çok olduğu bir bölge. Vaka sayısı olarak en temiz illerden biriydik hatta Trakya'daki en düşük vaka sayısı bizdeydi. Ancak şöyle bir şey oldu. Özellikle nüfus yoğunluğu yüksek fabrika bölgeleriyle çok yakın bağlantılarımız var."

'VAKALARIN 3'TE 2'Sİ LÜLEBURGAZ'DA'

Lüleburgaz'daki yoğunluğun da altını çizen Pehlivan, "Göç veren bir iliz. Küçük bir iliz, sanayimiz fazla yok. Yoğun fabrika bölgesi olan bir tek Lüleburgaz ilçemiz var. O da zaten merkez ilçemizin neredeyse iki katı nüfusa sahip bir ilçe; vakaların şu an 3'te 2'si hatta biraz daha fazlası Lüleburgaz'da" ifadelerini kullandı.

"Yani iş bölgelerinden şehrimize bir yayılım oldu" diyerek yayılımı izah eden Dr. Taner Pehlivan, "İnsanlar çalıştıkları fabrikalarda, işlerine giderken, gelirken bu hastalığı kaptılar ve daha sonra ailelerine ve yakın çevrelerine bulaştırdılar. Bu çok hızlı oldu. 3-4 hafta içinde çok ciddi bir artış meydana geldi" dedi.

'ARTIŞ NORMAL... GÜNDE 300 SERVİS HAREKET EDİYOR'

Lüleburgaz örneğinden yola çıkarak fabrikalar, daha doğrusu sanayi bölgelerindeki durumu TÜRK-İŞ Kırklareli temsilcisi Mehmet Özmüş'e sorduk. Özmüş, "Toplu halde çalışanların olduğu çok yerde durum böyledir diye düşünüyorum. Vaka artışı normal. Günde 300 servis hareket ediyor. Görüşmelerimiz sonucu iş verenlerin fabrikalarda gerekli önlemleri almasını sağladık" ifadelerini kullandı.

"İşçiler arasından dışarıdan temaslı gelen çok oluyor. Örneğin bir fabrikamızda 1500 işçiden 20 civarı pozitif var. Bunların fabrika içinde temaslı olduğu 50 kişi var" diyen Özmüş, "Dikkat etmiyoruz ve serbest davranıyoruz. Düne kadar kahvehaneler açıktı" şeklinde konuştu.

'FABRİKADA YAKALANMA İHTİMALİ YÜZDE 30'SA, DIŞARIDA YÜZDE 70'

"Fabrikada izin dönüşüm ekibi olduğu için vakalar çıksa da iş aksamıyor" sözleriyle üretim sürecinin aksamadığını vurgulayan Özmüş, "Bir işçinin fabrika içinde Covid-19'a yakalanma oranı yüzde 30’sa dışarıdan bu virüsü getirme oranı yüzde 70’tir" dedi. Özmüş, işverenlerin yaklaşımını ise "Vakalarda artış olduğunda işverenler ile temasa geçiyoruz. Bizlere karşı yaklaşımları iyi" sözleriyle aktardı.

İLLER ARASI GEÇİŞLER...

Dr. Pehlivan sözlerine devam ederken iller arası geçişlerin altını çizdi ve "İstanbul'la, Çanakkale'yle, Edirne'yle, Tekirdağ ile çok fark yok aslında aramızda" dedi. Pehlivan, son üç-dört gündür vakalarda nispeten bir düşüş yaşandığını ve bunun bir sonraki haritaya yansımasını beklediklerini ifade etti.

