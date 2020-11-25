Koronavirüs'te son durum | Türkiye 3'ncü zirveyi yaşıyor

Koronavirüs 24 Kasım Türkiye tablosu



Koronavirüs pandemisi ile mücadelede alınan yeni önlemler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Bakan Koca başkanlığında saat 17.00'de başlayan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi.

Bakan Fahrettin Koca açıklamalarından satır başları:

Pandemi ile yoğun bir mücadele dönemindeyiz. Hayatın her yönüne yönelik tedbirler uygulandı. Kurban Bayramı sonrası Anadolu'da hızlı bir artış yaşadık

Test sonuçlarının hızlandırılması ve temaslı takibi yanında yoğun bakım kapasitelerini arttırdık

KORONAVİRÜS VERİLERİNE İLİŞKİN İDDİALARA AÇIKLAMA

İleri sürülen iddiaların aksine verdiğimiz verilerin doğru anlaşılmasını sağlamaya çalıştık. Temmuz'dan sonra test yaptığımız grubun özelliği nedeniyle sadece semptomlu hastaları bildirdiğimizi ifade etmek için, veri tablomuzda hasta kavramını kullanmayı tercih ettik. Hasta ve ağır hasta sayılarımızı eksiksiz paylaştık. Her vaka sisteminde kayıtlı. Belirti göstermeyen hastalarımızı da tablolarımızda paylaşmayı düşünüyoruz.

Hasta olsun olmasın, testi pozitif olanlar ve bunların temaslılarını HES kodu üzerinden sorgulamak mümkündür. (Kovid-19 testi) Önümüzdeki günlerde kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vermeyi planlıyoruz.

"YERLİ AŞI NİSAN'DA HAZIR OLACAK"

Nisan ayında ilk aşımıza kavuşmayı ümit ediyorum. Sağlık personelinden başlayarak risk gruplarını kademeli olarak aşılamayı planlıyoruz.

3. ZİRVE YAŞANIYOR

Batıda büyük illerde başlayan artış trendi tüm ülkeye yayılmış durumda. İstanbul dahil bazı illerde düşüşler görüldü ancak erken yargıya varmak zor. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir'de üçüncü zirve yaşanıyor. Tedbirlere tavizsiz uyarsak artışı durdurmamız mümkündür. Yeterince etkili olmazsa, daha ağır kısıtlamaların yapılması kaçınılmaz olacaktır.

15 İLDE VAKALAR YÜZDE 50 ARTTI

Son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var. Antalya, Düzce, İzmir, Manisa ve Tekirdağ ise bu sınıra yaklaştı. İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Ankara'da yoğunluğu azaltmak için sağlık çalışanlarımızın yoğun bir çabası vardır.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARI

İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'lere dayanmış durumda. Yüzde 69.5. Yer yer bazı sorunlar yaşandığını biliyoruz

EN YÜKSEK VEFAT SAYISINI BUGÜN YAŞADIK

Türkiye'de son 24 saatte 164 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 641 oldu, son 24 saatte 3 bin 911 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 385 bin 480'e yükseldi.



AYLAR SONRA VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Temmuz ayından beri ilk kez toplam vaka sayısını açıkladı: "Bugünkü vaka sayısı 28 bin 351"