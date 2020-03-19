Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Koronavirüs'ten bir acı haber daha | Covid-19 iki can aldı

Koronavirüs Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yayılmaya devam ediyor. Koronavirüsten ülkemizdeki can kaybı 2'ye çıktı. Virüs 191 vatandaşımızda tesbit edildi.

19 Mart 2020 Perşembe 00:22
Koronavirüs'ten bir acı haber daha | Covid-19 iki can aldı


Koronavirüs'ten bir acı haber daha | Covid-19 iki can aldı


Türkiye koronavirüs nedeniyle iki vatandaşının ölüm haberiyle sarsıldı. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs sayısının 191'e ulaştığını ve 1 hastanın daha hayatını kaybettiğini açıkladı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var." ifadesini kullandı.


Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısının 191'e ulaştığını bildirdi. Bakan Koca, şunları kaydetti:

"61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim."

TÜM DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE

Koronavirüs salgını tüm dünyada tam 147 ülkede görüldü. Bugece yarısından itibaren 217 bin kişiye enfekte oldu. İlk çıktığı günden bu zamana kadar toplam 8 bin 897 kişi can verdi, Halen 83 bin kişi bu salgından tedavi edilerek iyileştirildi., 6 bin 901 kişi hastanelerde kontrol altında tutuluyor. Bu arada KKTC'de ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. 

Cartoon Network’ün çocuklara mesajı Temiz Ol, Havalı ol!
Cartoon Network’ün çocuklara mesajı Temiz Ol, Havalı ol!
Zeytinburna'dan sahte alkol dehşeti 3 can aldı
Zeytinburna'dan sahte alkol dehşeti 3 can aldı
TOYOTA Türkiye üretime 2 hafta ara veriyor
TOYOTA Türkiye üretime 2 hafta ara veriyor
Elektrik dağıtım sektöründen koronavirüs önlemleri 
Elektrik dağıtım sektöründen koronavirüs önlemleri 
Türk Orfomoloji Derneği Uyardı | Gözlere dikkat 
Türk Orfomoloji Derneği Uyardı | Gözlere dikkat 
Paketlenmiş gıda ürünlerine talep yoğunlaştı | Bereket Döner uretimini artırdı
Paketlenmiş gıda ürünlerine talep yoğunlaştı | Bereket Döner uretimini artırdı
Koronavirüse karşı psikolojimizi de sağlam tutalım
Koronavirüse karşı psikolojimizi de sağlam tutalım
Koronafobiyi önlemenin 5 yolu
Koronafobiyi önlemenin 5 yolu
Son Güncelleme: 19.03.2020 00:28
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCan KaybıKoronaTürkiyeölü Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan 100 milyarlık paketi açıkladı | Emekliye zam, bayram ikramiyesi Nisan'da
Erdoğan 100 milyarlık paketi açıkladı | Emekliye zam, bayram ikramiyesi Nisan'da
Koronavirüs'ten Türkiye'de ilk ölüm | Ölüm Çin'den geldi
Koronavirüs'ten Türkiye'de ilk ölüm | Ölüm Çin'den geldi
Kimi polise tükürdü, kimi kaçmaya kalktı | Karantinada piknik keyfi
Kimi polise tükürdü, kimi kaçmaya kalktı | Karantinada piknik keyfi
Bodrum'da deprem, Bodrum Akyar 4.3 ile sallandı
Bodrum'da deprem, Bodrum Akyar 4.3 ile sallandı
Sağlık Bakanı Koca | Daha hızlı testler geliyor
Sağlık Bakanı Koca | Daha hızlı testler geliyor
Sarıyer'de zabıta fahiş denetimine çıktı
Sarıyer'de zabıta fahiş denetimine çıktı
Kahveler, ve sinemalar kapatılıyor| Koronavirüs'e karşı sert önlemler geliyor
Kahveler, ve sinemalar kapatılıyor| Koronavirüs'e karşı sert önlemler geliyor
Koronavirüs İETT ve metro seferlerini vurdu
Koronavirüs İETT ve metro seferlerini vurdu
Alışveriş tutkusu virüs kabusunun önüne geçti 
Alışveriş tutkusu virüs kabusunun önüne geçti 
Camilerde cemaatle namaz kılmak askıya alındı | Cemaatle namaz kılınmayacak
Camilerde cemaatle namaz kılmak askıya alındı | Cemaatle namaz kılınmayacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim