

Koronavirüs'ten bir acı haber daha | Covid-19 iki can aldı



Türkiye koronavirüs nedeniyle iki vatandaşının ölüm haberiyle sarsıldı. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs sayısının 191'e ulaştığını ve 1 hastanın daha hayatını kaybettiğini açıkladı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısının 191'e ulaştığını bildirdi. Bakan Koca, şunları kaydetti:

"61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim."

TÜM DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE

Koronavirüs salgını tüm dünyada tam 147 ülkede görüldü. Bugece yarısından itibaren 217 bin kişiye enfekte oldu. İlk çıktığı günden bu zamana kadar toplam 8 bin 897 kişi can verdi, Halen 83 bin kişi bu salgından tedavi edilerek iyileştirildi., 6 bin 901 kişi hastanelerde kontrol altında tutuluyor. Bu arada KKTC'de ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.