Koronavirüs'ten bir günde 33 bin 198 pozitif, 211 vefat

Koronavirüsle mücadelede vefat ve yeni pozitif vakaları hızla artıyor. Dün iki doktor koronavirüsten can verirken, pandemide en önde savaşan sağlık çalışanları hayatlarının en zor günlerini yaşıyor.

İzmir'de Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin İber (58) ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Hamdi Kandilcioğlu (58), koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti.

Türkiye genelinde ise 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti.



Ağır hasta sayısı 5 bin 882 oldu, son 24 saatte 5 bin 245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e yükseldi.,

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000’e toplamda ise 20.000.000’a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000’e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız" ifadelerine yer verdi.