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Koronavirüs'ten can kaybı yeniden 100'ün üstüne çıktı

Türkiye'de Covid-19 mücadalesinde yeniden 7 ay önceye döndü. Virüsten can kayıpları yüzün üstüne çıkarken, virüsün bulaşma hızı da korkutucu boyutlara ulaştı.

17 Kasım 2020 Salı 20:23
Koronavirüs'ten can kaybı yeniden 100'ün üstüne çıktı


Koronavirüs'ten can kaybı yeniden 100'ün üstüne çıktı

Türkiye genelinde sadece son 24 saatte 103 kişi koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti, 3 bin 819 hasta tespit edildi. Hafta sonları yeniden kapanıyoruz. Tedbirler yeniden ağırlaştırılırken hastanelerdeki vahim tablo en çok sağlık çalışanlarının belini büküyor.

Covid-19'a yakalanan ancak semptom göstermeyen vakaların sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmıyor. Vakalarla ilgili veriler ise gizli tutuluyor.

Türkiye'de Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 103 kişi hayatını kaybetti, semptom gösteren yeni 3 bin 819 hasta tespit edildi. Günlük can kaybı 7 ay sonra ilk kez 100'ün üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre bugün 156 bin 692 testin sonucu çıktı. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 657'ye yükseldi. Hastalığı yenerek sağlığına kavuşanların sayısı 2 bin 688 olarak açıklandı. Toplam iyileşen sayısı 359 bin 63 olarak kayda geçti.

Salgının başından bu yana Türkiye genelinde koronavirüse yakalanıp 'hasta' tanımına giren kişilerin sayısı 421 bin 413 oldu. Toplam can kaybı ise 11 bin 704.

Covid-19'a yakalanan ancak semptom göstermeyen vakaların sayısı ise açıklanmıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri paylaştığı iletisinde şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin.

Dünya genelinde ise koronavirüse yakalananların sayısı 55 milyon 602 bini geçti, 1 milyon 337 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Vakaların tespiti, tanımı ve kamuoyuyla paylaşılması ile ilgili ülkeler arasında farklılıklar olduğundan şu an kaç aktif vaka olduğu net olarak bilemiyor.

Sağlık Bakanlığı, sadece hastalık belirtisi gösterenlerin sayısını açıklıyor.

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