Koronavirüs'ten ölümlerde korkutan artış | 30 Ağustos sonuçları

Koronavirüs'ten ölümlerde korkutan artış



Son iki aydır tartışılan koronovirüs rakamlarındaki çelişmi, bilim insanlarının 'Salgınla mücadele kontrolden çıktı' uyarıları yerini korkulu bekleyişe bıraktı. Okulların açılması için Milli Eğitim Bakanlığı hazırlıklarını sürdürürken, can kayıplarında meydana gelen ciddi artış herkesi kara kara düşündürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs tablosunu paylaşırken önlemler konusunda vatandaşları yeniden uyardı. Son 24 saat içerisinde 1482 yeni vaka tespit edildi, 42 hasta vatandaşımız ise hayatını kaybetti.

Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/PyX1UvPtdG — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 30, 2020

Türkiye'de son 24 saatte 1482 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 42 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 268 bin 546, can kaybı 6 bin 326 oldu.

Son 24 saatte 1027 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 243 bin 839 oldu.



''AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTIYOR''

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı; "Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde" dedi.