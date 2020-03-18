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Koronavirüs'ten Türkiye'de ilk ölüm | Ölüm Çin'den geldi

Dünyayı sarsan koronavirüs kabusunda, Türkiye'de ilk can kaybı haberi Sağlık Bakanı Faruk Koca tarafından açıklandı

18 Mart 2020 Çarşamba 00:04
Koronavirüs'ten Türkiye'de ilk ölüm | Ölüm Çin'den geldi

Koronavirüs'ten Türkiye'de ilk ölüm | Ölüm Çin'den geldi

Türkiye koronavirüse bağlı ilk cankaybını resmen duyurdu. 7 gün içinde koronavirüs enfekte olan kişi sayısı ise 99'a çıktı. Koronavirüs'ten hayatını kaybeden 89 yaşındaki vatandaşın Çinli bir çalışanından enfekte olduğu bildirildi. 

Sağlık Bakanı Faruk Koca gece yarısı yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: 
Bu saatlerde buluştuğumuz bir basın toplantımız oldu.  O toplantı koronavirüs olayında Türkiye için önemli bir eşiği ifade ediyordu.  Sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz. Koronavirüsü bir pandemi senaryosunu öngörerek değerlendirdik. İnsanlık bu tablonun içindeyken tüm dünya ile yoğun ilişkileri olan Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı.

7 gün önce size ilk vakayı bildirmiştim. Koronavirüs hakkında araştırmalar bize çok şey öğretmiş durumda. Virüs solunum yoluyla buluşuyor. Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar. Virüsün farklı yaşlı grupları üzerindeki etkisi. Çocuklar ve gençler virüsü kolayca kapabiliyor fakat nadiren görülebiliyor. Ölüme neredeyse rastlanmıyor. Sonuç yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişebiliyor.

Bilim Kurulumuzun verdiği bilgileri ifade ettim. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır. Hastalığın ağır seylrettiği kişiler direnci düşük ve başka hastalığı olan kişiler hastalardır. Yaşlılar yüksek risk grubundadır. Yaşlılarımız çok dikkatli  Geç saatlerde bulunmam planlı bir toplantı değil, özel bir durum nedeniyledir. Bu gece sizi ve halkımızı üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun sağlık bakanı  olmak yanında bir hekim olarak kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim.

Ciddi riskler içeren bu hastalığa set çekmenin yolu tedbir almaktır. Avrupa ülkelerine sınırlarımızı kapattık. Riskleri önlüyoruz. Umreden ve Avrupa ülkelerden dönüş devam etti. Bulgusu olanlardan test için numune alıyoruz. Temas ve bulgular nedeniyle izole edilen vakalar bulunmakta, yakınları taranmaktadır.

Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşme ile sonuçlanıyor. Gerekli destek tedavisini veriyoruz. Bir kez daha halkımıza başsağlığı diliyorum. Tanı konan hastalarımıza geçmiş olsun diyorum. Herkesi tedbirli olmaya davet ediyorum. 1,5 iki ay direnelim, bugünler böyle geçmeyecek.

7 GÜNDE 99 VAKA

Türkiye'de 11 Mart'ta 1 vaka, 13 Mart'ta 5 vaka, 14 Mart'ta 6 vaka, 15 Mart'ta 18 vaka ve 16 Mart'ta 47 vaka tespit edildi. Ve son olarak da 17 Mart itibariyle vak sayısı 98 olarak açıklandı. 89 yaşındaki bir 1 kişi de bu virüs kaynaklı hayatını kaybetti.

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