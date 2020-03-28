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Koronavirüs Türkiye son durum | 70 vatandaşımız iyileşti 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 7641 test yapıldığını, 1704 yeni vakanın tespit edildiğini ve 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

28 Mart 2020 Cumartesi 21:24
Koronavirüs Türkiye son durum | 70 vatandaşımız iyileşti 

Koronavirüs Türkiye son durum | 70 vatandaşımız iyileşti 


Sağlık Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre bugüne kadar toplamda 55 bin 464 test yapılırken toplam vaka sayısı 7 bin 402 olarak tespit edildi. Toplamda 108 vatandaşımız hayatını kaybederken iyileşen hasta sayısı ise 70'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 7641 test yapıldığını, 1704 yeni vakanın tespit edildiğini ve 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre bugüne kadar toplamda 55 bin 464 test yapılırken toplam vaka sayısı 7 bin 402 olarak tespit edildi. Toplamda 108 vatandaşımız hayatını kaybederken iyileşen hasta sayısı ise 70'e yükseldi


Son verilere göre bugüne kadar 55 bin 464 test yapılırken toplam vaka sayısı ise 7 bin 402'e yükseldi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 108'e yükseldi.

"83 MİLYON İÇİN ÖNERDİĞİMİZ TEDBİR, SINIRLAR KONMUŞ BİR HAYAT TARZIDIR"

Koca ayrıca "Bilim kurulumuzla sürecin belki de en önemli toplantısını yaptık. Geliştirdiğimiz yaklaşım şu olmuştur: Hastalık, bulunduğu sınırlar içerisinde tecrit edilmeli, sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir. 83 milyon için önerdiğimiz tedbir, sınırlar konmuş bir hayat tarzıdır" ifadelerini kullandı.


 

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