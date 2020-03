Koronavirüs Türkiye'de 4 can aldı | 359 kişiye bulaştı

Türkiye'de koronadan ölüm sayısı 4'e yükseldi



Koronavirüs tüm dünyadaki gibi ülkemizde de can almaya devam ediyor. Dün akşama kadar 3 kişinin can verdiği koronavirüs salgınından can kaybı bugün 4'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca virüs enfekte olan sayının ise 359'a çıktığını duyurdu. Şimdiye kadar 165 ülkede görülen koronavirüs salgını bu saate kadar 9 bin 848 kişinin ölümüne neden olduğu bildiriliyor. Dünyada 241 bin kişiye bu virüs enfekte oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının 359'a ulaştığını açıkladı. Koronavirüs tespit edilen bir hastanın daha hayatını kaybettiğini açıklayan Koca, hayatını kaybeden hasta sayısının 4'e çıktığını duyurdu.

Koca yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı.