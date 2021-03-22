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Koronavirüs'ü unuttular havuz partisi yaptılar

Koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak kiraladıkları lüks villada havuz partisi verenler, şikayet üzerine suçüstü yakalandı.

22 Mart 2021 Pazartesi 19:16
Koronavirüs'ü unuttular havuz partisi yaptılar

Koronavirüs'ü unuttular havuz partisi yaptılar



Koronavirüs önlemlerini hiçe sayan bir grup sorumsuzun Antalya'da pes dedirtecek görüntüleri ortaya çıktı. Şehrin Kaş ilçesinde bir villada DJ eşliğinde havuz partisi yapan gruba jandarma tarafından 76 bin TL idari para cezası uyulandı. Konaklama tesisi olarak geçen villa, Kaş Kaymakamlığı tarafından 1 ay süreyle mühürlendi


Kentte önceki gün sosyal medya üzerinden örgütlenip bir villada kapalı mekanda kaçak eğlence düzenleyenlerin ardından yeni bir olay daha yaşandı.

Kentte önceki gün sosyal medya üzerinden örgütlenip bir villada kapalı mekanda kaçak eğlence düzenleyenlerin ardından yeni bir olay daha yaşandı.

Kaş'ta, jandarma ekipleri Villa B. isimli konaklama tesisinde parti yapıldığı ihbarı üzerine tesise baskın gerçekleştirdi.

Baskında 14 kişiye toplamda 76 bin 976 TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca Villa B. isimli konaklama tesisi 1 ay süre ile Kaş Kaymakamlığı tarafından mühürlendi.


 

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