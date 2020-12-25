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Koronavirüs vaka sayıları düşüyor, can kaybı artıyor

Koronavirüs kaynaklı can kayıpları 25 Aralık'ta sayı olarak artarken, virüs bulaşanların sayısında önemli düşüşler görülmeye başlandı.

25 Aralık 2020 Cuma 21:32
Koronavirüs vaka sayıları düşüyor, can kaybı artıyor

Koronavirüs vaka sayıları düşüyor, can kaybı artıyor

 
Covid-19 pandemisi tüm dünyada ikinci dalga ve mutasyon paniği ile devam ederken, Türkiye'de aşılama çalışmaları hazırlığı son aşamaya geldi. 25 Aralık tarihi itibariyle Türkiye genelinde koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı 19 bin 371 yurttaşımız vefat ederken, son 24 saat içinde 201 bin 104 covid-19 testi yapıldı, 17 bin 543 kişinin testi pozitif çıktı, 256 vatandaşımız ise vefat etti.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim" dedi.

25 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS RAPORU

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 543 kişinin testi pozitif çıktı, 256 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 702 oldu, 35 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 970 bin 803'e yükseldi.


 

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