Koronavirüs yayılım hızı artıyor, bir günde 1.743 vaka 

Koronavirüs yayılım hızı artıyor, bir günde 1.743 vakıa



Koronavirüse karşı Türkiye yeni tedbirleri uygulamaya koymaya hazırlanırken 21 Eylül 2020 verileri açıklandı. Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, "Bugün 1.743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1.500’e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir" dedi.

Bu arada koronavirüs tedbirlerine uymayan çok sayıda kişiye cezai işlem uygulandı.

20 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU NASIL OLMUŞTU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 97 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 1538 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1312 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 266 bin 117'ye çıktı.

Test sayısı 9 milyon 173 bin 694, vaka sayısı 301 bin 348, vefat sayısı 7 bin 445 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 27 bin 786, ağır hasta sayısı 1432, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7 oldu.

"Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde"