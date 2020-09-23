Koronavirüs yüzünden can kayıplarımız artıyor | 72 vefat





Bir yanda hızla artan can kayıpları, diğer yanda hem kendi hayatını hem de sevdiklerini, iş arkadaşları ile onların ailelerinin hayatını hiçe sayan sorumsuz kişilerin görüntüsü, tanık olanları dehşete düşürdü. Son 24 saat içerisinde 72 vatandaşımız can verirken, 1,767 kişiye ise koronavirüs tanısı konuldu.

Ölümler, yeni vakalar hızla artarken sorumsuzluk ve cahaletin zirveye ulaştığı görüntüler izleyenleri çileden çıkardı. İstanbul Tuzla'da Mc Donalds kuryesinin maskesiz ürün taşıması, ünlü markanın da müşterilerinin hayatını riske attığını ortaya çıkardı.

SON 24 SAATTE 112 BİN TEST YAPILDI

Türkiye’de son 24 saatte 112 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1767 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte, 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1561 oldu. 1027 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 270 bin 723'e yükseldi.

AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Ağır hasta sayımız bugün 1.561’e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım" dedi.