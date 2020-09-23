Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Koronavirüs yüzünden can kayıplarımız artıyor | 72 vefat

Koronavirüs yüzünden can kayıpları hızla artarken, duyarsızlık ve bencillik de had safhaya ulaştı. Bugün 72 vatandaşımız can verirken maske takmamakta direnenlerin küstahlığı görenleri dehşete düşürüyor.

23 Eylül 2020 Çarşamba 19:57
Koronavirüs yüzünden can kayıplarımız artıyor | 72 vefat

Koronavirüs yüzünden can kayıplarımız artıyor | 72 vefat



Bir yanda hızla artan can kayıpları, diğer yanda hem kendi hayatını hem de sevdiklerini, iş arkadaşları ile onların ailelerinin hayatını hiçe sayan sorumsuz kişilerin görüntüsü, tanık olanları dehşete düşürdü. Son 24 saat içerisinde 72 vatandaşımız can verirken, 1,767 kişiye ise koronavirüs tanısı konuldu. 
Ölümler, yeni vakalar hızla artarken sorumsuzluk ve cahaletin zirveye ulaştığı görüntüler izleyenleri çileden çıkardı. İstanbul Tuzla'da Mc Donalds kuryesinin maskesiz ürün taşıması, ünlü markanın da müşterilerinin hayatını riske attığını ortaya çıkardı.

SON 24 SAATTE 112 BİN TEST YAPILDI


Türkiye’de son 24 saatte 112 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1767 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte, 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1561 oldu. 1027 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 270 bin 723'e yükseldi.

AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Ağır hasta sayımız bugün 1.561’e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım" dedi.

Koronavirüs yayılım hızı artıyor, bir günde 1.743 vaka 
Koronavirüs yayılım hızı artıyor, bir günde 1.743 vaka 
Çocuğunuzu grip aşısı ile koruyun
Çocuğunuzu grip aşısı ile koruyun
Kadameli mesaide ilk gün | Yollar rahatladı, vatandaş bekledi
Kadameli mesaide ilk gün | Yollar rahatladı, vatandaş bekledi
Pandemi ve Alzheimer | Salgın, Alzheimer hastalarını nasıl etkiliyor?
Pandemi ve Alzheimer | Salgın, Alzheimer hastalarını nasıl etkiliyor?
Bakan Koca | Koronavirüs yayılım hızı yavaşladı
Bakan Koca | Koronavirüs yayılım hızı yavaşladı
İstanbul'da esnek çalışma ne zaman başlıyor
İstanbul'da esnek çalışma ne zaman başlıyor
Koronavirüs yayılım hızı korkutuyor | Sağlık çalışanlarının yükü 4 - 5 kat arttı
Koronavirüs yayılım hızı korkutuyor | Sağlık çalışanlarının yükü 4 - 5 kat arttı
Grip ve zatürre aşısı yapılmalı mı?
Grip ve zatürre aşısı yapılmalı mı?
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsVefat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hastanede sağlık çalışanlarına saldırı | 5 gözaltı var
Hastanede sağlık çalışanlarına saldırı | 5 gözaltı var
Saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına Bakan Koca'dan moral ziyareti
Saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına Bakan Koca'dan moral ziyareti
Bodrum'a gelenler geri dönmedi, nüfusu yarım milyona dayandı
Bodrum'a gelenler geri dönmedi, nüfusu yarım milyona dayandı
Hasta yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı
Hasta yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı
Koronavirüs yayılım hızı artıyor, bir günde 1.743 vaka 
Koronavirüs yayılım hızı artıyor, bir günde 1.743 vaka 
3 Bin Fotokapan Av Peşinde | Ormanı talan edenler yakalandı
3 Bin Fotokapan Av Peşinde | Ormanı talan edenler yakalandı
Kadameli mesaide ilk gün | Yollar rahatladı, vatandaş bekledi
Kadameli mesaide ilk gün | Yollar rahatladı, vatandaş bekledi
İmamoğlu | İstanbul'da eğitime tam destek vereceğiz
İmamoğlu | İstanbul'da eğitime tam destek vereceğiz
Bakan Koca | Koronavirüs yayılım hızı yavaşladı
Bakan Koca | Koronavirüs yayılım hızı yavaşladı
Oruç Reis'in ardından geldi, görenler sahile koştu
Oruç Reis'in ardından geldi, görenler sahile koştu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim