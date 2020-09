Koronavirüs yüzünden can kayıplarımız artıyor | 72 vefat

Koronavirüs yüzünden can kayıpları hızla artarken, duyarsızlık ve bencillik de had safhaya ulaştı. Bugün 72 vatandaşımız can verirken maske takmamakta direnenlerin küstahlığı görenleri dehşete düşürüyor.