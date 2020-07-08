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Koronavirüse köpük partisiyle meydan okudular, gözaltına alıdılar

Tüm dünyayı kasıp kavuran ve yarım milyon insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınına aldırmayanlara sosyal medyadan tepki yağıyor. Bursa'da köpük partisi düzenleyenlerden 3 kişi gözaltına alındı.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 22:07
Koronavirüse köpük partisiyle meydan okudular, gözaltına alıdılar

Koronavirüse köpük partisiyle meydan okudular, gözaltına alıdılar


Koronavirüs kabusu tüm dünyanın kabusu haline gelirken, Türkiye'de kuralları hiçe sayanlara tepki yağıyor. Bursa'da Kumsaz sahilindeki köpük partisine yönelik olarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan ve Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu'ndan hakim karşısına çıkarılan 3 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Bursa'daki Kumsaz sahilinde köpük partisi yapan tatilcilerin, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü. Görüntülerin ardından Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sahilde makine ile köpük sıkıldığı, etrafta bulunanların da, bölgeye akın edip sosyal mesafeyi yok saydığı görüntüler sonrasında, F.K., S.Ş. ve H.A. gözaltına alındı.

"MAKİNEYİ DENİYORDUK O SIRADA VATANDAŞLAR TOPLANDI"

Emniyetteki sorgularında makineleri denediklerini, o esnada vatandaşların toplandığını dile getiren kişilerden F.K. ve S.Ş. ile ilgili adli ve idari işlem, H.A.'ya ise adli işlem yapıldı.

Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçundan hakim karşısına çıkarılan 3 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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KoronaKoronavirüsHaber
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