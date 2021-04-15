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Koronavirüsle mücadele için sahiller kapatılıyor

Salgına karşı alınan önlemler bazı iller ile sahili olan şehir merkezlerinde ek önlemleri de beraberinde getirdi.

15 Nisan 2021 Perşembe 18:00
Koronavirüsle mücadele için sahiller kapatılıyor

Koronavirüsle mücadele için sahiller kapatılıyor

Koronavirüs bulaşan vatandaşların sayısı hızla artarken önlemler ve alınan tedbirler genişletiliyor.

Türkiye genelinde vaka artışında üçüncü sırada yer alan Çanakkale'de ek koronavirüs tedbirleri aldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, sahil ve parkların halka kapatıldığı duyuruldu. Park ve bahçelerin kapıları kapatıldı, kordon boyuna girişler de konulan demir bariyerlerle önlendi.


Türkiye'nin risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' kategoride yer alan Çanakkale'de, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 3-9 Nisan tarihleri arasında 797,34'ye yükseldi. Bu sonuçlara göre Çanakkale haftalık vaka sayısıyla Türkiye'de üçüncü sırada yer aldı. Çanakkale'de vaka sayısı 8 Şubat'tan bu yana 21 kat artmış oldu. 

Kentte vaka sayılarının çok yüksek seyretmesinde insanların temasının büyük rol oynadığını gerekçe gösteren İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ek koronavirüs tedbirleri aldı.

Buna göre; Çanakkale merkezi, Kepez beldesi ile Güzelyalı ve Dardanos sahil bantları ile park ve bahçeler, yoğunluğu önlemek için 17 Mayıs günü saat 05.00’e kadar vatandaş girişlerine kapatıldı. Kapılara bilgilendirici afiş asıldı. Kordon boyuna da polis bariyerleri dizilerek vatandaşların girişi önlendi. Polis ekipleri, yasaktan haberi olmayıp kordon boyunda yürüyen vatandaşları da bilgilendirdi.  

Kapatılan alanlar arasında vatandaşların yoğun olarak bulundukları Halk Bahçesi, Özgürlük Parkı, İskele Meydanı, kordon boyu ve yeni kordon bulunuyor. 

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