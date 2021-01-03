

Koronavirüslü cenazelerden para isteyen imama soruşturma

Türkiye'yi kasıp kavuran, her gün yüzlerce vatandaşın canını alan covid-19 salgını sırasında vefat edenlerin aileleri dertli.

Bazı cenaze sahiplerinden yıkama ücreti isteyen diyanet görevlileri hakkında soruşturma açıldı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma genişletilirken bazı görevlilerin yerleri değiştirildi.

"BU CENAZE VİRÜSLÜ"

Aydın Devlet Hastanesi morgunun gasilhanesinde, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin cenazelerinin yıkanması için hasta yakınlarından para istendiği iddiaları üzerine İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

Yapılan inceme sonucu hastanenin gasilhanesinde 25 yıldır görev yapan imam Lütfullah G.'nin 'Bu cenaze virüslü' diyerek, ailelerden yıkamak için 650-1000 TL arasında para istediği belirlendi. Lütfullah G.'nin hastenedeki görev yeri değiştirilirken, hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, "Gelen şikayetler üzerine bir süredir teknik takibe alınan bir memurun yeri değiştirildi. Hakkında başlatılan soruşturması devam ediyor" dedi.



