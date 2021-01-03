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Koronavirüslü cenazelerden para isteyen imama soruşturma

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların acılı ailelerinden para isteyen kamu görevlileri hakkında jet hızıyla soruşturma açıldı.

03 Ocak 2021 Pazar 16:10
Koronavirüslü cenazelerden para isteyen imama soruşturma


Koronavirüscenazelerden para isteyen imama soruşturma

Türkiye'yi kasıp kavuran, her gün yüzlerce vatandaşın canını alan covid-19 salgını sırasında vefat edenlerin aileleri dertli.

Bazı cenaze sahiplerinden yıkama ücreti isteyen diyanet görevlileri hakkında soruşturma açıldı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma genişletilirken bazı görevlilerin yerleri değiştirildi.

Aydın Devlet Hastanesi morgunun gasilhanesinde, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin cenazelerinin yıkanması için hasta yakınlarından para istendiği iddiaları üzerine İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. 

"BU CENAZE VİRÜSLÜ"

Yapılan inceme sonucu hastanenin gasilhanesinde 25 yıldır görev yapan imam Lütfullah G.'nin 'Bu cenaze virüslü' diyerek, ailelerden yıkamak için 650-1000 TL arasında para istediği belirlendi. Lütfullah G.'nin hastenedeki görev yeri değiştirilirken, hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, "Gelen şikayetler üzerine bir süredir teknik takibe alınan bir memurun yeri değiştirildi. Hakkında başlatılan soruşturması devam ediyor" dedi.


 

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