

Koronavirüslü hasta ile otobüste yolculuk yapan 50 kişi aranıyor



Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, bilim insanları neredeyse bir aydır uyarıyor. Evde kalın, sokağa çıkmayın, şehirlearası yolculuklara çıkmayın, şüpheli durumlarda mutlaka sağlık kurumlarına başvurun! Bunların hiç birini umursamayan vatandaşlar hem kendi hayatlarını hem de binlerce insanın hayatını tehlikeye atıyor. İstanbul'dan yolcu otobüsüyle, Konya'nın Ereğli ilçesindeki oğullarını ziyarete gelen 64 yaşındaki bir kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Kadın, henüz sonuçları çıkmayan eşiyle birlikte tedaviye alınırken, temasa geçtiği kişilerin de takip edileceği öğrenildi. Konya'da Ereğli Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de yolcu otobüsündeki diğer 50 yolcuya ulaşmak için çalışma başlattı



İstanbul'da oturan karı koca çift, 21 Mart Salı günü Konya'nın Ereğli ilçesindeki oğullarını ziyarete geldi. Bir süre sonra 64 yaşında olduğu öğrenilen kadında yüksek ateş şikayeti başladı. Bunun üzerine çift, koronavirüs şüphesiyle Ereğli Devlet Hastanesi’ne müracaat etti.

POZİTİF ÇIKTI, EŞİ DE TEDAVİ ALTINDA

Edinilen bilgilere göre yapılan 'Covid-19' testinde kadının sonuçları pozitif çıktı. Yapılan ilk tedavisinin ardından kadın Konya'ya sevk edildi. Henüz test sonuçları çıkmayan eşi de tedaviye alınırken, temasa geçtiği oğlu ve ailesi başta olmak üzere sağlık çalışanları da takibe alındı.

TEDBİR AMAÇLI 50 YOLCU ARANIYOR

Ereğli Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, çiftin yolculuk yaptığı otobüsteki 50 yolcuya ulaşmaya çalışıyor. Yetkililer, tedbir amaçlı diğer yolculara ulaşıp, sağlık taraması yapılacağını duyurdu.