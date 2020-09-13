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Koronavirüslü hasta ölünce yakınları hastane bastı

Aylardır yetkililerin uyarılarına kulak asmayanlar canları yanınca doktorlara ve güvenlik güçlerine saldırıyor. Son olay Gaziantep'de yaşandı.

13 Eylül 2020 Pazar 09:17
Koronavirüslü hasta ölünce yakınları hastane bastı

Koronavirüslü hasta ölünce yakınları hastane bastı


Bilim insanları, Sağlık Bakanlığı, politikacılar, kanaat önderleri aylardır uyarıyor. Üstelik bu uyarılar büyük şehirlerden, en ücra yerleşim birimlerinde her haneye defalarca ulaşmasına rağmen önlem almayan, maske takmayan, temizlik - hijyen kurallarına uymayanlar, acı kayıplar yaşayınca kamu kurumlarını ve sağlık çalışanlarını hedef alıyor. Koronavirüs yüzünden ölüm ve sonrası meydana gelen saldırı haberi Gaziantep'den geldi. Yakınlarını kaybeden bir grup hastanenin yoğun bakımını bastı, doktorlara saldırdı, olaya müdahale eden güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açarken, 4 polis yaralandı. 


Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören yakınlarının hayatını kaybetmesi sonucu bir grup, hastane çalışanlarını suçlayarak, yoğun bakım servisini basıp, doktora saldırdı. Olayda 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisi bölümünde meydana geldi. 3 gündür koronavirüs nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Halil K., doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

YOĞUN BAKIM SERVİSİNİN CAMLARINI KIRDILAR

Halil K.'nin yakınları ise ölümde hastane ihmali olduğunu iddia ederek doktora saldırdı. Saldırı karşısında doktor ve diğer sağlık çalışanları kendisini odaya kilitledi. Grup, yoğun bakımı servisinin camlarını kırdı. Bu sırada bazı tıbbi malzemeler zarar gördü.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI, 4 POLİS YARALANDI

Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi kalabalığı havaya ateş açarak dağıttı. Arbede sırasında 4 polis hafif şekilde yaralanırken, 5 kişi ise gözaltına alındı.

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