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Koronavirüslü hasta sayısında korkutan artış

Koronavirüsle mücadelede geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde yeni uygulamaya geçilirken, yeni hasta sayısında gözlenen artış uzmanları korkutuyor.

09 Mart 2021 Salı 21:30
Koronavirüslü hasta sayısında korkutan artış

Koronavirüslü hasta sayısında korkutan artış

Türkiye'nin covid-19 salgınına karşı verdiği mücadelede başa mı dönülüyor? Sağlık Bakanlığı 9 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 755 yeni vaka tespit edildi.


Sağlık Bakanlığı 9 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 828 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 755 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1289 oldu, 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 640 bin 669'a yükseldi.

8 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Son 24 saatte 8 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 632 bin 30'a yükseldi.
 

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Son Güncelleme: 09.03.2021 22:10
Anahtar Kelimeler:
KoronaCOVID19Koronavirüs
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