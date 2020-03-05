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Koronavirüslü yolcu THY uçağıyla İstanbul'dan geçti

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını resmi olarak ilk kez THY uçağında ve İstanbul Havalimanı içinde teşhis edildi.

05 Mart 2020 Perşembe 14:58
Koronavirüslü yolcu THY uçağıyla İstanbul'dan geçti

Koronavirüslü yolcu THY uçağıyla İstanbul'dan geçti


Fransız uyruklu bir yolcuda THY uçağında koronavirüs tespit edildi. Adı açıklanmayan yolcu Londra'dan İstanbul Havalimanı'na geldi ve buradan transit uçuşla Singapur'a hareket etti. Yolcunun İstanbul Havalimanı'nda toplam 22 dakika geçirdiği tespit edildi. Singapur Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul'dan gelen bir uçakta yer alan bir yolcuda koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yolcunun Fransız vatandaşı olduğunu ve Londra'dan Singapur'a gittiğini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, THY'nin adı geçen uçağında görevli tüm personelin tedbiren iki hafta boyunca karantina altında tutulacağını söyledi.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Singapur'a giden uçağında bulunan bir yolcuda koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Uçağın Singapur'a iniş yapmasının ardından bir yolcuda koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle uçakta bulunan 200 yolcunun testlerden geçirildiği duyuruldu. Singapur Ulaştırma Bakanlığı, uçağın yapacağı geri dönüş uçuşunun iptal edildiğini ve uçağın boş bir şekilde İstanbul'a geri gönderildiği belirtildi. 

Edinilen bilgilere göre, koronavirüs tespit edilen yolcu İstanbul Havalimanı'nın transit yolcularından biriydi. Londra'dan İstanbul'a gelen yolcu buradan transit geçiş yaparak Singapur'a giden uçağa bindi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada, Singapur'da korona tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşı, Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcu olduğu ifade edildi. Koca, uçağın mürettebatının 14 gün gözlem altında tutulacağı bilgisini paylaştı.

O YOLCU İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 22 DAKİKA KALDI

Koronavirüs tespit edilen yolcunun İstanbul Havalimanı'nda 22 dakika kaldığı öğrenildi. Havalimanının büyüklüğü düşünüldüğü zaman yolcunun bu süre zarfında sadece uçağından inerek diğer uçuşuna yetiştiği tahmin ediliyor.

DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ

Öte yandan TK54 sefer sayılı uçuşu yapan uçağın İstanbul'a döndüğü ve havalimanına inmesinin ardından gerekli dezenfeksiyon işlemlerinden geçirildiği bildirildi.

Singapur'da koronavirüs salgının başından bu yana 112 vaka görülmüştü. Ancak enfekte kişilerin çok önemli bir bölümü hastalığı atlatmış ve tutuldukları hastanelerden taburcu edilmişti.

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Son Güncelleme: 05.03.2020 15:13
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