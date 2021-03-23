Koronavirüs'ten can kayıpları artıyor, dün 117 bugün 138

Koronavirüse karşı yurdun tamamında verilen yoğun mücadeleye rağmen, mutand virüs etkisiyle can kayıpları artışı korkutuyor. Geçtiğimzi hafta günlük vefat sayıları 100'ün altında seyrederken, dün Türkiye genelinde can kaybı 117 bugün açıklanan son verilere göre vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 138 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 211 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 182 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı 23 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Ağır hasta 1710 oldu, 19 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye yükseldi. Ağır hasta 1710 oldu, 19 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye yükseldi.

DÜN 117 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 22 Mart 2021 koronavirüs tablosunda bir günde 117 can kaybı, 22 bin 216 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Son 24 saatte hasta sayısı 981 olurken iyileşen sayısı ise 19 bin 494 olduğu belirtildi. Ağır hasta sayısı 1644 oldu, 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi.