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Koronavirüsten vefat sayısı 17 bini geçti

Türkiye'nin koronavirüs salgınından can kaybı, virüs alarmının üstünden 11 ay geçtikten sonra 17 bin 121'e ulaştı. 

16 Aralık 2020 Çarşamba 19:42
Koronavirüsten vefat sayısı 17 bini geçti

Koronavirüsten vefat sayısı 17 bini geçti

Dünya Sağlık Örgütü DSÖ tarafından tüm dünyaya 30 Ocak'ta verilen pandemi alarmının üstünden 11 ay geçti. Çin'de resmi olarak 23 ocakta çıktığı kabul edilen ve aradan geçen 1 hafta sonra tüm dünyada yayılmaya başlayan covid-19, Türkiye'de ilk can kaybını Mart 2020'de verdi. 


Aradan geçen 9 ayda can kayıpları hızla artarak 17 bin 121'e ulaşırken, tüm dünyada ölü sayısı 1 milyon 647 bini geçti. Ölümcül virüs 74 milyon kişiye bulaştı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım" dedi. 

16 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 5 bin 960 oldu, 29 bin 922 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi.

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