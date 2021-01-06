Koronavirüsten vefat sayısı 22 bini geçti





Dünya genelinde bugün itibariyle 87 milyon kişinin yakalandığı koronavirüs salgını küresel ölçekte 1 milyon 882 bin kişinin ölümüne neden oldu. Türkiye'de can kaybı ise bugün 22 bini geçerken, vefat sayımız 191 olarak açıklandı.



Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 830 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti.

6 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 13.830 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız" dedi.

Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 830 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 303 oldu, 8 bin 702 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 164 bin 40'a yükseldi.