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Koronovaris'ten kayıplarımız artıyor, bir günde 93 vefat

Koronavirüsten etkilenen vatandaşlarımızın sayısı hızla artıyor. Bir günde 3 bin 45 kişide virüs görülürken, 95 yurttaşımız can verdi

13 Kasım 2020 Cuma 23:34
Koronovaris'ten kayıplarımız artıyor, bir günde 93 vefat


Koronovaris'ten kayıplarımız artıyor, bir günde 93 vefat

Koronavirüsle mücadelede Türkiye yeniden başa mı dönüyor? Yurt genelind son bir gün içerisinde 149 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 45 kişiye hastalık tanısı konuldu, 93 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında "Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin" ifadelerini kullandı.

13 KASIM 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 45 kişiye hastalık tanısı konuldu, 93 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 356 oldu, son 24 saatte 2 bin 10 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 348 bin 804'e yükseldi.

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