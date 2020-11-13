Koronovaris'ten kayıplarımız artıyor, bir günde 93 vefat
Koronavirüsle mücadelede Türkiye yeniden başa mı dönüyor? Yurt genelind son bir gün içerisinde 149 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 45 kişiye hastalık tanısı konuldu, 93 kişi hayatını kaybetti.
13 KASIM 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 45 kişiye hastalık tanısı konuldu, 93 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 356 oldu, son 24 saatte 2 bin 10 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 348 bin 804'e yükseldi.