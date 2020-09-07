

Koronvirüs 7 Eylül tablosu | 57 vatandaşımız hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre son 24 saat içerisinde 57 vatandaşımız hayatını kaybetti. 6 Eylül vaka sayısı 1.578 hayatını kaybedenlerin sayısı ise 53 olarak açıklanmıştı. 7 Eylül'de Türkiye genelinde 103 bin 925 bin test yapılırken, bin 44 vatandaşta durum pozitif çıktı.

6 EYLÜL KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI

Türkiye'de son 24 saatte bin 578 kişiye korona virüs tanısı konuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 96 bin 842 kişiye korona virüs testi yapıldı, bin 578 kişiye virüs tanısı konuldu. 53 kişi hayatını kaybederken, bin 13 kişinin tedavisi tamamlandı. Bakan Koca, paylaşımında, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.



