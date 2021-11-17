Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Koru Otel'de gıda zehirlenmesi | 60 öğrenci hastanelik oldu

Tatil için Bolu'da ünlü Koru Otel'e gelen liseli öğrenciler gıda zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

17 Kasım 2021 Çarşamba 12:30
Koru Otel'de gıda zehirlenmesi | 60 öğrenci hastanelik oldu

5 yıldızlı otelde gıda zehirlenmesi | 60 öğrenci hastanelik oldu

Bolu'da, 5 yıldızlı otelde konaklayan 60 lise öğrencisi yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan öğrenciler tedaviye alınırken, soruşturma başlatan İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, yemeklerden numune alarak tahlile gönderdi.


Bolu Dağı mevkisinde bulunan Koru Otel’de ara tatil dönemini değerlendirmek için İstanbul ve Ankara'dan gelen 60 özel okul öğrencisi, otelde yemek yedikten sonra, akşam saatlerinde mide bulantısı, ishal ve kusma şikayeti yaşadı. Durumu ailelerine ve öğretmenlerine bildiren öğrenciler, otele çağrılan ambulans ve özel araçlarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilere hastanede yapılan tahlillerde gıda zehirlenmesi teşhisi konulmasının ardından İl Tarım Müdürlüğü ekipleri oteldeki yemeklerden ve sudan numune aldı. Numunelerin yarın incelenmek üzere laboratuvara gönderileceği öğrenildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

'Otelin sorumsuzluğu'

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öğrencilerin aileleri haberi alarak kentteki hastanelere gelip, çocuklarının durumu hakkında bilgi aldı. Otelde kalan yeğeninin rahatsızlandığını öğrenerek hastaneye gelen Yeliz Varan, yeğeninin yediği tavuktan dolayı bu hale geldiğini öne sürerek, "Yeğenim seminer için gelmişti. 2 günlük programları vardı. Fakat bugün aldığımız haber üzerine akşam saatlerine mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye geldi. Yaklaşık 60 öğrencinin burada olduğunu söylüyorlar. Otelin ciddi sorumsuzluğu. Otelden şikayetçi olduk. Çünkü gıda zehirlenmesi olarak belirttiler. Çocukların çoğu tavuk yediklerini söylüyorlar.” dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
OtelGıda ZehirlenmesiKoru Otel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluslararası arama kurtarma tatbikatında AKUT başarısı
Uluslararası arama kurtarma tatbikatında AKUT başarısı
Günde 14 saat çalışmaya isyan etmişti | O kuryenin işine son verilmiş
Günde 14 saat çalışmaya isyan etmişti | O kuryenin işine son verilmiş
Malatya'da deprem | Pütürge 5.0 ile sallandı
Malatya'da deprem | Pütürge 5.0 ile sallandı
Toprağı korursan yaşamı da  biyolojik çeşitliliği de korursun
Toprağı korursan yaşamı da  biyolojik çeşitliliği de korursun
Suriyeli 45 provakatör sınır dışı ediliyor
Suriyeli 45 provakatör sınır dışı ediliyor
Dolar aldı başını gidiyor | Piyasanın ateşi yüksek
Dolar aldı başını gidiyor | Piyasanın ateşi yüksek
Mansur Yavaş'ın acı günü | Kardeşi Sabri Yavaş vefat etti
Mansur Yavaş'ın acı günü | Kardeşi Sabri Yavaş vefat etti
Bir çevre politikası fiyaskosu olarak COP26
Bir çevre politikası fiyaskosu olarak COP26
ATA’ya 55 bin kişilik saygı duruşu
ATA’ya 55 bin kişilik saygı duruşu
Atatürk, vefatının 83'ncü yılında anılıyor
Atatürk, vefatının 83'ncü yılında anılıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim