Koynundan şırdan çıkarıp yiyen adam kara listeye alındı



İzleyenleri hayrete düşüren uçakta şırdan yiyen adam Mehmet Sur'a tepkiler sürerken, Türk Hava Yolları'ndan ilk adım geldi. Mehmet Sur'un daha önce de beline dolayarak uçağa binmeye çalıştığı, bir süre THY uçuşlarından men edildiği ortaya çıktı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Gaziantep seferini yapan uçağında çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan 'Şırdancı Mehmet' lakaplı MasterChef yarışmacısı Mehmet Sur kara listeye alındı. THY, Mehmet Sur'a 6 ay bilet satmayacak.

'Şırdancı Mehmet' olarak tanınan, MasterChef yarışmacısı Mehmet Sur, 15 Haziran günü THY'ye ait uçakla İstanbul'dan Gaziantep'e gitti.

Şırdan Merakı Uçaktan Etti !



THY, uçakta Business Class'ta şırdan yiyen Fenomen Mehmet Sur'a THY 6 ay bilet satmayacak. pic.twitter.com/qNceDKaDMX — BENGÜ TÜRK (@benguturktv) June 21, 2023

SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

Uçuş esnasında yemek servisinin yapılmasının ardından Sur, bu sırada tişörtünün içinden çıkardığı şırdanı yedi.

Bu anları cep telefon ile kaydeden ve sosyal medya hesabından paylaşan Sur tartışmalara neden oldu.

THY BİLET SATMAYACAK

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından harekete geçen havayolu şirketi, yolcunun marka değerini zedelediği gerekçesiyle Mehmet Sur'u kara listeye aldı.

Sur, 6 ay boyunca THY'den bilet satın alamayacak.

DAHA ÖNCE DE YAKALANAMŞTI

THY'ye ait uçakta şırdan yiyen ve kara listeye alınan Mehmet Sur'un daha önce belinde sakladığı şırdanla havaalanına girmeye çalışırken yakalandığı görüntüler ortaya çıktı.