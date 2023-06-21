Koynundan şırdan çıkarıp yiyen adam kara listeye alındı
İzleyenleri hayrete düşüren uçakta şırdan yiyen adam Mehmet Sur'a tepkiler sürerken, Türk Hava Yolları'ndan ilk adım geldi. Mehmet Sur'un daha önce de beline dolayarak uçağa binmeye çalıştığı, bir süre THY uçuşlarından men edildiği ortaya çıktı.
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Gaziantep seferini yapan uçağında çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan 'Şırdancı Mehmet' lakaplı MasterChef yarışmacısı Mehmet Sur kara listeye alındı. THY, Mehmet Sur'a 6 ay bilet satmayacak.
'Şırdancı Mehmet' olarak tanınan, MasterChef yarışmacısı Mehmet Sur, 15 Haziran günü THY'ye ait uçakla İstanbul'dan Gaziantep'e gitti.
Şırdan Merakı Uçaktan Etti !— BENGÜ TÜRK (@benguturktv) June 21, 2023
THY, uçakta Business Class'ta şırdan yiyen Fenomen Mehmet Sur'a THY 6 ay bilet satmayacak. pic.twitter.com/qNceDKaDMX
SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU
Bu anları cep telefon ile kaydeden ve sosyal medya hesabından paylaşan Sur tartışmalara neden oldu.
THY BİLET SATMAYACAK
Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından harekete geçen havayolu şirketi, yolcunun marka değerini zedelediği gerekçesiyle Mehmet Sur'u kara listeye aldı.
Sur, 6 ay boyunca THY'den bilet satın alamayacak.
DAHA ÖNCE DE YAKALANAMŞTI
THY'ye ait uçakta şırdan yiyen ve kara listeye alınan Mehmet Sur'un daha önce belinde sakladığı şırdanla havaalanına girmeye çalışırken yakalandığı görüntüler ortaya çıktı.
THY'ye ait uçakta şırdan yiyen ve kara listeye alınan Mehmet Sur'un daha önce belinde sakladığı şırdanla havaalanına girmeye çalışırken yakalandığı görüntüler ortaya çıktı. pic.twitter.com/Zq3roSntw8— Kampana News (@kampananews2022) June 21, 2023