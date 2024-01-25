Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Köyü üç harfliler bastı diye göç ettiler

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde söylentiler nedeniyle 15 yıldır terk edilen köyde tek bir aile yaşamaya devam ediyor. 15 yılıdır tek bir aile yaşıyor! Korkudan köyü terk ettiler: Yaşananları kalan son aile anlattı 

25 Ocak 2024 Perşembe 16:08
Köyü üç harfliler bastı diye göç ettiler






Köyü üç harfliler bastı diye göç ettiler

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan Kışla köyü, 15 yıl önce köye cinlerin yerleştiği söylentileri üzerine köylü tarafından terk edildi. Adı cinli köye çıkan köyde 15 yıl önce 20 hane yaşarken köyde yaşayan tüm aileler köyü terk etti. Beş yıl önce ise Gültekin ailesi köye yerleşti. Söylentilere aldırmadan 5 yıldır köyde hayat süren aile söylentilerin doğru olduğuna inanmıyor. Köyde terk edilen haneler ise ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden harabeye döndü.

“BEŞ YILDIR TEK BİR CİN BİLE GÖRMEDİK”

Beş yıldır ailesiyle birlikte köyde yaşayan Tülay Gültekin, söylentilere inanmadığını belirterek, “Burası 10 veya 15 yıldır boş bir halde bulunuyor, köyün neden terk edildiğini bilmiyorum. Bu köyün cinli olduğunu söyleyerek insanları korkutuyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Ben burada 5 yıldır yaşıyorum, söylentilere dair hiçbir şey görmedim” şeklinde konuştu.


“SÖYLENTİLER SÜRÜYOR”

Şarkışla'da esnaflık yapan Mehmet Bardak, köyle ilgili söylentilerin sürdüğünü belirterek, “Şarkışla ilçesinde yaşıyorum, buradan sık sık geçiyorum. Geçmişte burada 20 hane yaşıyordu, hepsi burayı tek etti. Şuan tamamen boş kaldığı için harabe bir şekilde yok oluyor. Halk arasında dolaşan söylentiler devam ediyor. Köyün yanından geçen yol Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlanıyor. Kimse buraya gelip gitmiyor, köy tamamıyla yol olaya terk edilmiş durumda” dedi.

Anahtar Kelimeler:
üç Harfliler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem 
Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem 
Erkekler 2023’te en az 333 kadını öldürdü
Erkekler 2023’te en az 333 kadını öldürdü
Uğur Mumcu ölümünün 31. yıl dönümünde Maltepe’de anıldı
Uğur Mumcu ölümünün 31. yıl dönümünde Maltepe’de anıldı
Gaffar Okkan dualarla anılıyor | Katilleri Meclis'te
Gaffar Okkan dualarla anılıyor | Katilleri Meclis'te
İBB, kira yardımını 7 bin TL'ye çıkardı
İBB, kira yardımını 7 bin TL'ye çıkardı
İstanbul'da metro tüneline torpilli matkap
İstanbul'da metro tüneline torpilli matkap
AKOM'dan hafta sonu için kar ve soğuk uyarısı
AKOM'dan hafta sonu için kar ve soğuk uyarısı
Tarihe ışık tutuyor | Çavuş Roma mezarının akıbeti ne olacak?
Tarihe ışık tutuyor | Çavuş Roma mezarının akıbeti ne olacak?
Merkez Bankası Sosyal Tesisi, Başkan'ın ailesine tahsis edilmiş
Merkez Bankası Sosyal Tesisi, Başkan'ın ailesine tahsis edilmiş
Merkez Bankası Başkanı'nın babası, kurum çalışanını işter attırdı
Merkez Bankası Başkanı'nın babası, kurum çalışanını işter attırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim