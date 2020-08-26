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Kozan'da 280 futbol sahası büyüklüğünde orman kül oldu

Tam üç gün sürdü. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine, güvenlik güçleri ile birlikte çok sayıda itfaiye ekibi ve vatandaş destek verdi, geriye kül olmuş tepeler kaldı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:18
Kozan'da 280 futbol sahası büyüklüğünde orman kül oldu

Kozan'da 280 futbol sahası büyüklüğünde orman kül oldu


Henüz çıkış nedeni tam olarak bilinmeyen ancak 3 kişinin göz altına alındığı orman yangını kontrol altına alınırken geriye kül olmuş tepeler kaldı. Orman yangın söndürme ekiplerinin canı pahasına söndürme çalışmaları sırasında alevler yerleşim alanlarına sıçradı, 200 hektar orman ve tarım arazisi yanarken 900 vatandaş evlerinden tahliye edildi. Güvenlik güçleri yangında parmağı bulunan bazı kişileri arıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta 3 farklı noktada başlayan ve dün kontrol altına alınabilen yangında, 280 futbol sahası büyüklüğündeki 200 hektar orman ve tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi. Yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin ifadesinin alındığı öğrenildi.


Adana'nın Kozan İlçesi'ne bağlı Kuyubeyli Köyü'nde 23 Ağustos'ta, 3 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını, poyrazın da etkisiyle kısa sürede yayılarak, çevredeki Çamlarca, Minnetli, Karahamzalı, Çürüklü, Boztahta, Karabucak, Acaryayla köylerindeki ormanlara sıçradı.

900'ÜN ÜZERİNDE HANE BOŞALTILMIŞTI

Edinilen ilk bilgilere göre yangının büyümesi sonrası 900'ün üzerindeki hane tahliye edilerek, buralarda oturanlar, yurt ve otellere yerleştirildi. Yangına 3 gün boyunca 2 amfibik uçak, 19 helikopter ve 170 arazöz ile 830 kişilik personel müdahale etti.


Dün kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. Toplam 280 futbol sahası büyüklüğündeki 200 hektar orman ve tarım arazisinin kül olduğu belirtildi. 12 ev yangın nedeniyle hasar görürken, çok sayıda hayvan da hayatını kaybetti.


1 MİLYON LİRALIK KAYNAK AYRILDI

Yangını söndürme çalışmalarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgede yakından takip etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de dün bölgeye gelerek, yangının çıkış nedeni olarak kundaklama ihtimali üzerinde durduklarını belirtti. Çelik, gerekli çalışmaların yapıldığını açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehre Zümrüt Selçuk da yangında evi tamamen yanan ya da hasar görenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için 1 milyon lira kaynak aktaracaklarını duyurdu.

YANGINLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından sonbaharda, yangında zarar gören ağaçların yerine yenilerinin dikileceği belirtildi. Öte yandan yangınla ilgili dün gözaltına alınan 3 kişinin sorgularının devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Orman YangınıKozanAdana
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