KPSS iptal | Sorulara sahip çıkamayan ÖSYM özür diledi

Türkiye ÖSYM üstünden yeni bir şaibe haberiyle çalkalanıyor. Kozmik odada saklanması gereken sorular, bir yayınevinin deneme sınavlarında ortaya çıktı. Soru hırsızlığının ya da sızıntısının kaynağı henüz bilinmiyor. İÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS'de soruların çalınması iddialarına ilişkin "Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz" dedi.

Ersoy, "Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız" ifadelerini kullanırken "Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumlarının da ertelendiği duyuruldu.