Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

KPSS Skandalı | ÖSYM Başkanı görevden alındı

KPSS'da soruların çalındığı iddialarının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındı.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 10:49
KPSS Skandalı | ÖSYM Başkanı görevden alındı

KPSS Skandalı | ÖSYM Başkanı görevden alındı



Türkiye yeni bir sınav sorularının çalınması skandalı ile çalkalanırken Resgi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alındı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavında yer aldığının ortaya çıkmasıyla Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermişti.

KPSS skandalı 2022 | Sorular internette satıldı iddiası
KPSS skandalı 2022 | Sorular internette satıldı iddiası
KPSS soruları çalındı mı? ÖSYM yalanladı, tepkiler dinmek bilmiyor
KPSS soruları çalındı mı? ÖSYM yalanladı, tepkiler dinmek bilmiyor
KPSS öncesi selfie kazası ucuz atlatıldı
KPSS öncesi selfie kazası ucuz atlatıldı
KPSS ortaöğretim başvuruları başladı
KPSS ortaöğretim başvuruları başladı
ÖSYM'den 'KPSS başvuru ücreti' açıklaması
ÖSYM'den 'KPSS başvuru ücreti' açıklaması
KPSS'de sanık sayısı 3 bini geçti
KPSS'de sanık sayısı 3 bini geçti
KPSS'nin bin 265 şüphelisine daha dava
KPSS'nin bin 265 şüphelisine daha dava
KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin altıncı davada karar
KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin altıncı davada karar
Anahtar Kelimeler:
KPSSKPSS SkandalıSoru Hırsızlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çekmeköy direnişi | Polis eşliğinde ağaçlar sökülüyor
Çekmeköy direnişi | Polis eşliğinde ağaçlar sökülüyor
Gece yarısı yer altından gelen sesler vatandaşları korkuttu
Gece yarısı yer altından gelen sesler vatandaşları korkuttu
KPSS öncesi selfie kazası ucuz atlatıldı
KPSS öncesi selfie kazası ucuz atlatıldı
Kum hırsızlığının altından AKP'li yöneticiler çıktı
Kum hırsızlığının altından AKP'li yöneticiler çıktı
Gimsa Market Servis'nde skandal | 5 lira eksik diye yaşlı adamı indirdiler
Gimsa Market Servis'nde skandal | 5 lira eksik diye yaşlı adamı indirdiler
Salgın geri mi dönüyor? Kapanma kapıda, maskeler takılmalı
Salgın geri mi dönüyor? Kapanma kapıda, maskeler takılmalı
İlhan İrem vefat etti | En Güzel Aşk Şarkıları öksüz kaldı
İlhan İrem vefat etti | En Güzel Aşk Şarkıları öksüz kaldı
Heybeliada Sanatoryumu Diyanet'ten geri alınacak
Heybeliada Sanatoryumu Diyanet'ten geri alınacak
Gökçek Ankapark'taki 801 milyon doları unuttu; Mansur Yavaş'ı hedef aldı
Gökçek Ankapark'taki 801 milyon doları unuttu; Mansur Yavaş'ı hedef aldı
Türkiye sıcaktan kavrulacak!
Türkiye sıcaktan kavrulacak!

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim