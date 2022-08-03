KPSS Skandalı | ÖSYM Başkanı görevden alındı
Türkiye yeni bir sınav sorularının çalınması skandalı ile çalkalanırken Resgi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alındı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavında yer aldığının ortaya çıkmasıyla Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermişti.