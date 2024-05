Kristal Piksel Ödülleri 16 Mayıs’ta sahiplerini buluyor!

Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri, 16 Mayıs’ta ESA Esports Arena’da sahiplerini buluyor. VLMedia ana sponsorluğu, Paycell iletişim sponsorluğu, Geforce NOW powered by GAME+ etkinlik sponsorluğunda yeniden düzenlenen Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri, Türkiye’den çıkan birbirinden güzel oyunları ülkemiz ve tüm dünya oyuncuları ile bir araya getiriyor.

Bu sene formatı tamamen değişen ve başarılı küresel örneklere doğru yönelen Kristal Piksel, dinamik ve eğlenceli bir ödül töreni olarak 16 Mayıs akşamı saat 20:00’da Twitch ve YouTube üzerinden yayınlanacak.



Kristal Piksel yeni yüzü ile ilk defa oyuncularla buluşuyor

2012 yılından beri düzenlenen ancak geçen yıl yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle yapılamayan Kristal Piksel, her zaman olduğu gibi yine Türkiye’nin özgün fikirler ve başarılı oyunlar ile öne çıkan oyun stüdyolarını destekliyor. Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği’nin ev sahipliği ve yönetiminde düzenlenen ödüller bu sene 12 kategoride değerlendiriliyor.

Kristal Piksel sınırlarını genişletirken yepyeni bir yüz ile kendi kabuğunu da kırıyor. Sektör içi bir etkinlikten, oyunculara daha yakın ve onların dilinden bir etkinliğe doğru evrilirken, oyun geliştiricilerimiz ile oyuncularımızı ortak bir platformda bir araya getirmeye odaklanıyor. Bu hedef ile sadece geliştiricilerimizin değil; Türkiye’deki bütün oyuncuların, oyun topluluklarının, medyanın ve yayıncıların da katılacağı renkli bir etkinlik haline geliyor.

Bu sene rekor katılım ile birbirinden güzel 71 oyunun başvurduğu Kristal Piksel, 12 ana kategorisinde aday olan oyunların yanı sıra henüz yayınlanmamış oyunları da Kristal Piksel Seçkisi içinde bir araya getiriyor. Böylece oyuncularımız önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak en güzel yerli oyunlarımıza da göz atma şansı yakalıyor.

Ana hedef oyun geliştiricilerimizi desteklemek

Bugüne dek başarılı stüdyolarımızı onurlandırarak, sektör içinde motivasyon sağlamayı hedefleyen Kristal Piksel bundan sonra oyun geliştiricilerimize doğrudan fayda sağlamaya odaklanıyor. Kristal Piksel’e aday olan veya seçkiye katılan tüm oyunlarımız, Paycell’in sağladığı değerli destek sayesinde hem yerel hem de küresel tanıtım ve pazarlama imkanları kazanıyor. Heyecanlı oyun kampanyalarıyla oyuncuların güvendiği ve tercih ettiği ödeme yöntemi olan Paycell, böylece pek çok oyunumuza ilk uluslararası tanıtım şanslarını sağlıyor ve Türkiye’de üretilen oyunların bir vitrinini oluşturmamıza da imkân veriyor.

Kristal Piksel genç girişimcilerimizi desteklemek için de kollarını sıvıyor. Oyun geliştirici topluluklar ve akademiler ile güçlü iş birlikleri kurmayı hedefleyen Kristal Piksel, en yeni ve dönüştürücü oyun teknolojisi olan bulut oyun hizmetini Türk oyuncularla buluşturan Geforce NOW powered by GAME+ desteği ile İTÜ OTG kulübünün Jamination 7 etkinliğini maddi olarak destekliyor ve buradan çıkan oyunları sahnesine taşıyarak genç ve deneyimli girişimcilerimizi de bir araya getiriyor. Geforce NOW powered by GAME+ bulut oyun teknolojisiyle oyuncular oyunları indirmeden, donanım ve cihaz bağımlılığı olmadan, nerede olurlarsa olsunlar bilgisayar, tablet, telefon veya Android TV gibi cihazlardan pahalı oyun donanımlarına sahip olmaya gerek duymadan oyun oynayabilirler. Etkinlik sponsorumuz Geforce NOW powered by GAME+ ödül töreni günü bu teknolojiyi oyuncularla buluşturmak üzere deneyim alanları da kuruyor.

Türkiye’nin en iyi oyunları 12 kategoride yarışacak!

Düzenlenen son Kristal Piksel tarihinden, yani 2021 sonundan itibaren çıkış yapmış oyunlar, 2024 Kristal Piksel Oyun Ödülleri’nde Yılın Oyunu olmak için yarışacak. 9 kişilik jüri komitesinin titizlikle değerlendirerek Türkiye’nin en iyi oyunlarını seçeneği kategoriler ise şöyle: