Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kurak alanlar yeşile kavuşuyor

Son yıllarda tarım ve orman alanlarını tehdit eden kuraklığa karşı OGM harekete geçti. Kuraklıkla mücadelede "Bitki Destek Üniteleri" kullanılmaya başlandı

21 Aralık 2020 Pazartesi 14:45
Kurak alanlar yeşile kavuşuyor

Kurak alanlar yeşile kavuşuyor

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınmanın en büyük etkilerinden biri olan kuraklık ile de mücadeleye devam ediyor. Kurak ve yarı kurak alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yürüten OGM, Konya Karapınar’da Bitki Destek Üniteleri (Yavaş Salınım Su Sistemi)  uygulamasını hayata geçirdi.

Güneş ışınlarından kaynaklı toprağın su kaybını önleyen ve fidanların su ihtiyacını düzenli olarak sağlayan bu Bitki Destek Ünitelerinin kurulduğu 3.7 hektarlık alanda, 13 farklı türde 4 bin 500 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. 

Türkiye orman varlıklarının korunması, geliştirilmesi ve kurak alanların ağaçlandırılması çalışmalarına devam eden Orman Genel Müdürlüğü, kuraklıkla mücadele kapsamında Düzce Üniversitesi ile "İç Anadolu Kurak Saha Ağaçlandırmalarında Yavaş Salınımlı Su Uygulamasının Fidan Tutma ve Büyüme Başarısına Etkisi Uygulama Projesi"ni hayata geçirdi. 

Proje kapsamında Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) ve Konya Orman Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokol neticesinde, Konya Karapınar ilçesindeki 3.7 hektar alana Bitki Destek Üniteleri uygulaması yapıldı. 

Fidanların su ihtiyacını düzenli olarak karşılamayı sağlayan, toprak yüzeyini örterek güneş ışınlarının sebep olduğu buharlaşmayı engelleyip toprağın su kaybını önleyen ve bitkinin etrafında oluşabilecek rekabetçi bitkiler önleyen Bitki Destek Üniteleri (Yavaş Salınım Su Sistemi)   aynı zamanda yerleştirildiği alanda rüzgâr gibi etkenlerle toprağın taşınmasını da engelliyor. Bu üniteler ayrıca, kurak ve yarı kurak alanlarda gece-gündüz sıcaklık farkını tolere ederek, toprak sıcaklığını dengede tutuyor. 

Taşlık, kumluk, sulama imkânının kısıtlı veya hiç olmadığı alanlarda ağaçlandırma çalışmalarının yapılmasının araştırıldığı proje kapsamında Konya Karapınar ilçesinde uygulanan Bitki Destek Üniteleri kapsamında 13 türde "Karaçam, Kızılçam, Badem, Mahlep, İğde, Sedir, Tuz Çalısı, Aylantus, Alıç, Mavi Servi, Ahlat, Akasya, Zerdali" toplam 4.500 adet fidan dikimi yapıldı. 

Türkiye’de ilk kez uygulanan proje devamında ekilen tüm fidanların toprak ve iklim çeşidinde yaşam oranları incelenecek, yetişme ortam koşullarına göre fidanların 1,2 ve 3. yaşlarındaki durumları kıyaslanacak. 
 

Yabani Zeytin Ağaçları Ekonomiye Kazandırılıyor
Yabani Zeytin Ağaçları Ekonomiye Kazandırılıyor
Fidan üretimi katlanarak büyüyor
Fidan üretimi katlanarak büyüyor
Orman yangınlarından hayvanlar da büyük zarar görüyor
Orman yangınlarından hayvanlar da büyük zarar görüyor
Böceksavar Mantarlar Görev Başında
Böceksavar Mantarlar Görev Başında
3 Bin Fotokapan Av Peşinde | Ormanı talan edenler yakalandı
3 Bin Fotokapan Av Peşinde | Ormanı talan edenler yakalandı
Pozantı yangınına müdahale devam ediyor
Pozantı yangınına müdahale devam ediyor
Ünlüler orman yangınları için çağrıda bulundu
Ünlüler orman yangınları için çağrıda bulundu
Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü
Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Kurak AlanlarBitki Destek ünitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya panikte | Virüs mutasyona uğradı | 4 ülke ile uçuşlar durdu
Dünya panikte | Virüs mutasyona uğradı | 4 ülke ile uçuşlar durdu
Pendik Belediyesi yol kesti, polis müdahale etti
Pendik Belediyesi yol kesti, polis müdahale etti
İBB, 3 bir 384 evsiz vatandaşa ev sahipliği yaptı
İBB, 3 bir 384 evsiz vatandaşa ev sahipliği yaptı
Gazeteci Zafer Özdemir için acil çağrı
Gazeteci Zafer Özdemir için acil çağrı
İBB'nin genç yetenekleri İstanbul için proje üretti
İBB'nin genç yetenekleri İstanbul için proje üretti
Koranavirüs 18 Aralık'ta 246 can aldı
Koranavirüs 18 Aralık'ta 246 can aldı
Filyasyon ekipleri Sarıyer'de koronavirüs izi sürüyor
Filyasyon ekipleri Sarıyer'de koronavirüs izi sürüyor
Koronavirüs 17 Aralık Raporu | 243 vatandaşımız vefat etti
Koronavirüs 17 Aralık Raporu | 243 vatandaşımız vefat etti
Üniversiteler fuhuş yeri oldu demişti | Soruşturma açıldı
Üniversiteler fuhuş yeri oldu demişti | Soruşturma açıldı
Hemşirelere 'Ben salağım' diye yazdıran başhekim görevden alındı
Hemşirelere 'Ben salağım' diye yazdıran başhekim görevden alındı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim