Kural tanımayan taksiciler İBB denetiminden kaçamadı

İBB denetim ekipleri, 2021 yılında gerçekleştirdiği 160 bin 838 teftişte kuralları ihlal edenler hakkında 6 bin 910 adet tutanak tuttu. Fazla ücret tahsil etmeye çalışan 176 taksinin izin belgeleri 10 gün, taksi şoförlerinin ticari araç kullanım belgeleri ise 20 gün süre ile askıya alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta Ekipleri; taksi, dolmuş ve minibüsler ile diğer toplu taşıma araçlarına yönelik ilgili mevzuat doğrultusunda denetimler yaptı. Aynı araçları birden fazla olmak üzere denetleyen Trafik Zabıta Ekipleri 2021 yılı içerisinde; 86 bin 621 ticari taksi, 58 bin 382 minibüs başta olmak üzere toplam 160 bin 838 denetim gerçekleştirdi. Kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilenler hakkında 6 bin 910 adet tutanak tutuldu. 2 milyon 800 bin 491 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca, vatandaşlardan gelen 24 bin 792, 153 Çözüm Merkezi ve CİMER şikâyeti de sonuca ulaştı.

SİGARA İÇENE VE YOLCU SEÇENE CEZA

Trafik Zabıta Ekipleri’nin gerçekleştirdiği denetimlerde; İzin belgesiz çalışmaktan 1.408,

Kayıtsız şoför ile taşımacılık yapmaktan 800,

Görme engelli yolcular için kabartma araç plakası ve ALO 153 levhası bulundurmamaktan 419,

Yangın söndürme tüpü bulundurmamaktan 330,

Koltuk sayısından fazla yolcu (koltuk artırma-eksiltme, koltuk ebatları, koltuklar arası mesafe vb) taşınmasından 278,

Yolcu seçilmesi, kısa mesafe yolcu alınmaması ve taksimetre açılmamasından 142,

Yasak yerlerde duraklama ve park yapmaktan 141,

Hasarlı bakımsız araçlar (yırtık koltuklar, standart dışı araçlar vb.) ile taşımacılık yapmaktan 106,

Taşımacılık esnasında tütün mamulü kullanılmasından 102,

Cam kırma ve imdat çekici bulundurmamaktan 38 adet,

Diğer kurallara uymamaktan 1.272, toplam 5 bin 31 adet idari işlem yapıldı.

FAZLA ÜCRET İSTEYENLER BELGELERİ ASKIYA ALINDI

Zabıta Daire Başkanlığınca, 2020 yılının son çeyreğinde başlatılan sivil taksi denetimleri kapsamında bu güne kadar; kısa mesafede yolcu almayarak fazla ücret tahsil etmeye çalışan taksicilere yönelik sivil zabıta ekipleri tarafından 2 bin 913 denetim gerçekleştirildi. Bu süreçte, toplam 176 taksinin izin belgeleri 10 gün, taksi şoförlerinin ticari araç kullanım belgeleri ise 20 gün süre ile askıya alındı.

TAKSİYE ALMADI ZABITA DEVREYE GİRDİ

Gerçekleştirilen rutin denetimlerin yanı sıra yoğun şikayet gelen noktalarda yeni denetim modelleri de uygulamaya konuldu. İBB Trafik Zabıta ekipleri, yoğun şikayet gelen lokasyonlarda çeşitli gerekçeler (karşının taksisiyim, değişim saatim, trafik çok vs.) ile taksilere kabul edilmeyen vatandaşların Zabıta ekibi vasıtası ile taksilere binmelerini sağlamaya başladı.

Ekipler süreci yöneterek, taksi bekleme noktalarında taksileri düzene koyup vatandaşların taksiye ulaşımına yardımcı oldu. Taksiye binmek isteyen vatandaşlar geliş sırasına göre mesafesine bakılmaksızın ilk taksiye sıra ile bindirildi.