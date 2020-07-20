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Kurban Bayramı’nda bağışlarınız Darüşşafaka’lı çocuklara umut olsun!

Darüşşafaka Cemiyeti, eğitimin olmazsa olmaz olduğuna inanan hayırseverleri Kurban Bayramı’nda çocuklar için umut olmaya davet ediyor.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:16
Kurban Bayramı’nda bağışlarınız Darüşşafaka’lı çocuklara umut olsun!

Kurban Bayramı’nda bağışlarınız Darüşşafaka’lı çocuklara umut olsun!

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Cemiyeti, eğitimin olmazsa olmaz olduğuna inanan hayırseverleri Kurban Bayramı’nda çocuklar için umut olmaya davet ediyor.


1863 yılından bu yana “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, bu bayram da eğitimin olmazsa olmaz olduğuna inananları bağış yapmaya davet ediyor. Bugüne kadar annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz binlerce çocuk için şefkat yuvası olan Darüşşafaka Cemiyeti, Kurban Bayramı vesilesiyle bir çocuğun yaşamını değiştirmenin en büyük bayram olduğunu düşünen hayırseverlere bağış çağrısında bulunuyor.

Darüşşafaka Cemiyeti’ne yapılan bağışlar, öğrencilerin kalem, kitap, defter, silgi, çanta, kıyafet ihtiyacının yanı sıra ailesine kavuşturacak uçak biletine, sınıfını, yatakhanesini, yemekhanesini aydınlatan, ısıtan enerjiye, barınmaya, öğretmenin maaşına, kültürel ve sosyal aktivitelere dönüşüyor.

Çocuklara hem şefkatli bir yuva hem de çağın ilerisinde eğitim fırsatı sunan Darüşşafaka Cemiyeti, hayırseverlerin katkılarıyla 8 yıl boyunca yatılı ve ücretsiz olarak, 24 kişilik sınıflarda eğitim imkanı sağlıyor. Öğrenciler, İngilizce öğrenmenin yanı sıra okul bünyesinde bulunan 50’ye yakın sosyal kulüp sayesinde de sosyal becerilerini ve yeteneklerini geliştirme fırsatına sahip oluyor.

Kurban kesimi yapılmıyor

Yıl boyunca öğrencilerin et ihtiyacını adak bağışlarıyla karşılayan Darüşşafaka Cemiyeti, Kurban Bayramı’nda vekaleten kesimli kurban bağışı kabul etmiyor. Bu yıl bayram bağışı için önerilen tutar 1000 TL olmakla birlikte hayırseverler, Darüşşafaka'ya dilediği miktarda bağış yapabiliyor.

Bağış yapmak isteyen gönüllüler https://www.darussafaka.org/bagis/bayram-bagisi web sitesinden bağış yapabilir ya da Darüşşafaka Cemiyeti’nin tüm bankalardaki bağış hesaplarına havale ya da EFT olarak bağışını ulaştırabilir. Siz de bu Kurban Bayramı’nda az çok demeden yapacağınız bayram bağışlarınızla çocukların yanında olabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 20.07.2020 09:58
Anahtar Kelimeler:
Darüşşafaka Cemiyeti
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