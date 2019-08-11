Kurban kesim tartışmasına polis müdahale etti



Kurban Bayramı sırasında vatandaşların boş bulduğu açık alanlarda, parklarda kestiği kurbanın pisliğini olduğu yere bırakarak gitmesi ortaya günlerce süren kötü kokular ve hastalık riskini çıkarıyor. İstanbul Göztepe'de vatandaşların yoğun olarak şikayetine konu olan Gözcübaba Kurban Pazarı yanındaki boş alanda yapılan kaçak kesimlere Kadıköy Belediyesi bu yıl engel koydu. Uyarıları dinlemeyen vatandaşlarla zabıta ekipleri arasında gerginlik çıktı.

İstanbul Kadıköy'de kurulan kurban pazarı alanının yanında bulunan arazide kurban kesimi yapmak isteyen vatandaşlarla zabıta arasında gerginlik çıktı. Pazar yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Kadıköy'deki, Göztepe Gözcübaba Kurban Pazarı’nın yanında bulunan boş arazide bazı kurban sahipleri kesim yaptırmak istedi.

Edinilen bilgilere göre, Kadıköy Belediyesi Zabıta ekipleri, açık alanda kesim yapmanın yasak olduğunu, yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacağını belirterek, izin vermedi. Vatandaşlar ile zabıtalar arasında gerginlik yaşandı.



Kurban pazarına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kurbanını açık alanda kesen bir kişiye cezai işlem uygulandı. Zabıta memurlarına mukavemet gösteren bir kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Yaşanan tartışmanın ardından kesim yapılmak istenen alan boşaltıldı.