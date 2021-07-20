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Kurbanlık boğa firar etti, kafeteryada yakalandı

Her kurban bayramının klasik görüntüerinden firar eden kurbanlıklar, peşinden koşan sahipleri, Bu kez Ankara Yenimahalle'de firar eden boğa bir kafeteryada yakalandı.

20 Temmuz 2021 Salı 07:52
Kurbanlık boğa firar etti, kafeteryada yakalandı

Kurbanlık boğa firar etti, kafeteryada yakalandı

Ankara'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattıktan sonra bir kafeteryaya girdi. Peşindekileri kilometrelerce koşturan ve yakalamaya çalışan bazı kişileri boynuz ile çifte darbeleriyle yaralayan kızgın boğa, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek yakalandıb


Ankara Yenimahalle'de, sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kilometrelerce peşinden koşturdu. Zaman zaman cadde ortasına çıkarak araç trafiğini tehlikeye düşüren boğa, bu sırada yakalamak isteyen bazı kişileri de boynuz ve çifte darbeleriyle yaraladı.

Çevresinde toplanan vatandaşlardan ürken boğa, bu sırada kafeteryaya girdi. İçeride bulunan müşteriler panik ve korku içerisinde kaçışmaya başladı. Boğa kafeteryanın arka kapısında çıktı. Bu sırada olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, uyuşturucu iğne ile boğayı sakinleştirdi. Ardından sahipleri tarafından bağlanarak götürüldü.

DİĞER İLÇERLERDE DE BENZER GÖRÜNTÜLER

Ankara'nın diğer ilçelerinde de kaçan kurbanlıklar, sahiplerine zor anlar yaşattı. Hayvan sahipleri, elinden kaçırdıkları kurbanlıkları yakalamak için kilometrelerce takip etmek zorunda kaldı. Bir vatandaş kurbanlık hayvanın altında kaldı. Sokakları birbirine katan hayvanlardan bazıları sahiplerinin marifetiyle yakalanırken, bazıları da Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.


 

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